تدريب ١٠ آلاف قيادة دينية على محاور القضية السكانية

اختتم المجلس القومي للمرأة فعاليات "ورشة عمل التفاعلية" دور القيادات الدينية فى التوعية “بالقضايا السكانية”، التى تأتى فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، وضمن محور التدخل الثقافى والتوعوى.

وحضر الورشة كل من إيزيس محمود، رئيس الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس، والدكتور مجدى خالد، خبير الصحة الإنجابية ومدير صندوق الأمم المتحدة للسكان السابق، والدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف سابقًا، ومقررات ٢١ من فروع المجلس بالمحافظات التي تشملها مبادرة حياة كريمة، ومديري الدعوة بمديريات الأوقاف بنفس المحافظات، واستمرت علي مدار ثلاثة أيام.

أشارت إيزيس محمود إلى أن ورشة العمل تناولت استعراض خطط عمل والإنجازات والتحديات التى واجهت عمل جلسات الدوار وأمسيات الأسرة المصرية خلال العامين الماضيين منذ انطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، كما تم مناقشة الإطار العام لخطة الفروع للعام المقبل الذي سيشمل قرى المرحلة الثانية لمبادرة “حياةً كريمة”.

وأضافت، أنه تم الاتفاق على خطة تدريبية تشمل أكبر عدد من القيادات الدينية بهذه المحافظات، من الأئمة والقساوسة والواعظات والراهبات والمكرسات، الذين سيتولون توعية المواطنين بالقضية السكانية في جلسات الدوار، والوصول إلى ١٠ آلاف قيادة دينية مدربة على تناول محاور القضية السكانية والوصول برسائل التوعية المؤثرة إلى ١٠ ملايين مواطن.