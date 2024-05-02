الخميس 02 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

"القومي للمرأة" يشكر رئيس الجمهورية على توجيهاته لدعم المرأة المصرية العاملة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بأسمى معاني الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوجيهاته التي أصدرها اليوم لدعم تمكين المرأة المصرية العاملة ، وذلك خلال احتفالية عيد العمال.

 

txt

القومي للمرأة يوقع مذكرة تفاهم لنشر ثقافة الشمول المالي ضمن مشروع "جدعة"

txt

مذكرة تفاهم بين القومي للمرأة وبرنامج التمكين الاقتصادي وشركة جي اي جي للتأمين

txt

القومي للمرأة ينظم برنامج على الدليل التدريبي لــ "نورة"

txt

"القومي لحقوق الإنسان" يناقش التمكين الاقتصادي للمرأة في القطاع المصرفي

txt

القومي للمرأة ينظم برنامجًا تدريبيًا حول "منهجية حوار الأجيال"

 زيادة معدلات تشغيل النساء وتمكينهم اقتصادياً

عبرت الدكتورة مايا  عن بالغ سعادتها وفخرها بتوجيهات رئيس الجمهورية اليوم ، قائلة:" زيادة معدلات تشغيل النساء وتمكينهم اقتصادياً.. وضمان التوفيق بين واجباتهن الأسرية وواجبات عملهم..توجيه رئاسى جديد في عيد العمال..يتضمن تأكيداً على الالتزام السياسى والدستورى بتمكين المرأة اقتصاديًا وضمان التوفيق بين واجباتهن الأسرية وواجبات عملهم ، مضيفة :"احتضان سوق العمل في مصر نسب أكبر من السيدات يرفع الناتج القومي 34% وها نحن اليوم نشهد توجيه من أعلى قيادة سياسية بزيادة معدلات تشغيل النساء وتمكينهم اقتصادياً..خالص الشكر والتقدير الى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية المدافع الأول عن حقوق المرأة المصرية .. وعلى حمايته ورعايته للمرأة العاملة ووضع حقوقها على قائمة اهتمامات الدولة".

تجدر الإشارة الى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد شهد اليوم فعاليات احتفالية عيد العمال بمجمع «هايير مصر» الصناعي للأجهزة الكهربائية، بمدينة العاشر من رمضان.

الجريدة الورقية