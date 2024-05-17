ضبط 6 أشخاص بينهم مصابين في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بجرجا

شهد مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج وقوع مشاجرة بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال نتج عنها إصابة عاملين باليد اليمنى واليسرى طرف أول وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط طرفي المشاجرة ونقل المصابين لمستشفى جرجا العام لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة جرجا بلاغا بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة المركز .





إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "إسلام . ع . ع . ع" 32 سنة صاحب محل ونجل عمه "حسام . م . ع" 24 سنة عامل مصاباً باليد اليمنى واليسرى ونجل عمومتهم "محمود . ع . ا . ه" 34 سنة عامل مصاباً باليد اليمنى واليسرى وتم نقلهما لمستشفى جرجا العام .

وطرف ثان "عطا . م . م . ا" 52 سنة مدرس ونجل شقيقه "محمد . ج . م . ا" 18 سنة طالب ونجل عمومتهم "كريم . س . ت . ا" 17 سنة طالب الطرفان يقيمان بذات الناحية .

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الأول السلاح المستخدم وبحوزة الثالث من الطرف الثاني السلاح المستخدم وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وقيام الثالث من الطرف الثاني بإحداث إصابة الثاني والثالث من الطرف الأول من السلاح المضبوط بحوزته بسبب خلافات الجيره ولهو الأطفال .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .





وفي سياق آخر شهد مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج إندلاع حريق في حوش مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بأفلاق النخيل والبوص بسبب ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية وامتدت النيران لمنزل مجاور نتج عنه إصابة إصابة عامل واحتراق بعض المنقولات المنزلية وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد للمنازل المجاورة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام بلاغا بنشوب حريق بحوش بدائرة المركز .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص تبين نشوب حريق بحوش مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بأفلاق النخيل والبوص ملك "السيد . ع . م . ا" 29 سنة عامل يقيم بذات الناحية وإمتد الحريق لمنزل ملاصق مكون من طابق واحد مشيد بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية ملك "باتعة . م . ا . ب" 58 سنة ربة منزل تقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده .





نتج عن الحريق إصابة شقيق مالك الحوش "محمد . ع . م . ا" 25 سنة عامل يقيم بذات الناحية بحروق سطحية وتم نقله لمستشفى دار السلام المركزي .

وبسؤال المذكورين قرروا بمضمون ما سبق وأضافوا بأن سبب الحريق ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية بحوش الأول واحتراق بعض المنقولات المنزلية ولم يتهموا أحداً بالتسبب في ذلك ونفوا الشبهة الجنائية .





تم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .