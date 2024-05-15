جوجل تعلن عن تحديث نظام Android Auto يتضمن تطبيقات جديدة

أعلنت Google للتو عن تحديث قادم لنظام Android for Cars والذي من شأنه أن يجعل الانتباه إلى الطريق أصعب قليلاً. يحصل نظام التشغيل المعتمد على السيارات على تطبيقات جديدة وتسجيل الشاشة والمزيد، والتي تم الكشف عنها في Google I/O 2024.

أولاً، تحصل طرازات مختارة من السيارات على مجموعة من تطبيقات الترفيه الجديدة، مثل Max وPeacock. ستتوفر التطبيقات في طرازات السيارات المضمنة في Google والتي تدعم الفيديو، بما في ذلك Polestar وVolvo وRenault. المزيد من خيارات الترفيه ليست بالأمر السيئ أبدًا.

ولتحقيق هذه الغاية، تأتي لعبة Angry Birds في السيارات المضمنة في Google، لأولئك الذين يريدون لعبة أخرى للاستمتاع بها. من المحتمل أن يكون جهاز محاكاة رمي الطيور الذي كان مبدعًا في السابق هو عنوان IP الأكثر شهرة للألعاب على النظام الأساسي، حيث تشتمل ألعاب Android Auto الأخرى على أشياء مثل Pin the UFO وZoo Boom. تتوفر كل من Angry Birds وخيارات الترفيه المذكورة أعلاه فقط عند ركن السيارة.

السيارات التي تعمل بنظام التشغيل Android Automotive تحصل على Google Cast كجزء من التحديث القادم، والذي سيسمح للمستخدمين ببث المحتوى من الهواتف والأجهزة اللوحية. ستكون طرازات Rivian هي الأولى التي تحصل على هذه الميزة الخاصة، مع وجود المزيد من الشركات المصنعة في المستقبل.

تطرح Google أيضًا أدوات جديدة للمطورين لتسهيل إنشاء تطبيقات وتجارب جديدة لـ Android Auto. يوجد أيضًا برنامج جديد من شأنه أن يسهل كثيرًا تحويل تطبيقات الهاتف المحمول الموجودة مسبقًا إلى تجارب جاهزة للسيارات.

أصبح نظام التشغيل Android Automotive هو المعيار الفعلي عندما يتعلق الأمر بأنظمة التشغيل المعتمدة على السيارات. استخدمت Google أيضًا هذا الحدث للإعلان عن وجود أكثر من 200 مليون سيارة على الطريق متوافقة مع نظام التشغيل. تسمح التحديثات الأخيرة للمنصة للمستخدمين بالتحقق على الفور من مستويات بطارية السيارة الكهربائية وتلقي مكالمات Zoom أثناء السير على الطريق.