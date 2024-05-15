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الأربعاء 15 مايو 2024
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

وكيل كفاراتسخيليا يثير الجدل داخل نابولي

كفاراتسخيليا
كفاراتسخيليا

آثار وكيل أعمال الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا نجم فريق نابولي الإيطالي، الجدل حول مستقبل لاعبه مع أبناء الجنوب رغم محاولات النادي لتجديد عقده.
 

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ويملك كفاراتسخيليا عقدا مع نابولي ويحاول النادي الإيطالي تجديده، ولدى النجم الجورجي اهتمام من أندية باريس سان جيرمان أو برشلونة.

أضاف وكيل كفاراتسخيليا في تصريحات صحفية لوسائل الإعلام الإيطالية، أنهم ليسوا في عجلة من أمرهم لإتخاذ القرار النهائي، لأن النادي الإيطالي يمثل منزلا للاعب الجورجي.

وواصل أنهم يقدروا احترام نابولي فضلا عن الرئيس دي لورينتيس تجاه كفاراتسخيليا، مضيفا أنه في حال وجود عرض يرضي النادي الإيطالي واللاعب و ودي لورينتيس ليس ضده، فإن القرار بشأن مستقبل كفاراتسخيليا لن يؤخذ إلا مع أخذ ذلك في الاعتبار.
 

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ويلعب كفاراتسخيليا موسمه الثاني وتوج مع الفريق في موسمه الأول بلقب الكالتشيو.
 

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