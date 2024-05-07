الثلاثاء 07 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نابولي يزاحم توتنهام والإنتر على مهاجم آيسلندا

بوابة الوفد الإلكترونية

دخل نادي نابولي الإيطالي في مفاوضات قوية مع المهاجم الآيسلندي  ألبرت جودموندسون لاعب جنوى لضمه في الصيف المقبل.

ويتنافس نابولي مع توتنهام وإنتر ميلان في صفقة المهاجم الآيسلندي، بعد تألقه الكبيرحيث سجل 16 هدفًا وقدم أربع تمريرات حاسمة في 34 مباراة في جميع المسابقات.

وتشير تقارير إلى أن أولوية جودموندسون  ستكون التواجد في الدوري الإنجليزي بحسب صحيفة التلغراف .

وقرر نابولي الدخول بشكل حاسم في السباق من أجل جودموندسون ويمكن أن يرسل عرضًا رسميًا إلى جنوة في الأيام المقبلة، راغبًا في التغلب على إنتر ويوفنتوس وتوتنهام من أجل المهاجم الأيسلندي.

ومن المتوقع أن يوافق جنوى على رحيل لاعبه  في الصيف ويريد ما لا يقل عن 35 مليون يورو للاعب البالغ من العمر 26 عامًا، والذي يشعر بأنه مستعد لاتخاذ خطوة في حياته المهنية.

 

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