أليساندرو ألتوبيلي: الإنتر فريق عملاق وهذا سر تراجع مستوي نابولي

تحدث أليساندرو ألتوبيلي نجم منتخب ايطاليا وفريقي انتر ميلان ويوفنتوس السابق عن رأيه في الدوري الإيطالي هذا الموسم وتتويج الإنتر بالبطولة.

وظهر أليساندرو ألتوبيلي عبر زووم في برنامج رقم 10 بالقناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي وقال:

“ ٢٠٢٤ هو عام الانتر وهو فريق عملاق وتوج بلقب الدوري الايطالي للمرة رقم ٢٠ في تاريخه”.

وتابع:" انتر ميلان فريق جبار ولا يمكن له ان يخسر ، واغلب لاعبي الانتر قدموا موسما ممتازا ، مارتينيز كابتن الفريق هو من افضل لاعبي انتر ميلان هذا الموسم والفريق ككل كان رائعا وقويا ومتعاون وسيكون هناك لاعبين جيدين سينضمون لفريق الانتر في الموسم المقبل".

وأردف:" ليس صحيحا ان يوفنتوس قدم اداءا سيئا هذا العام في الدوري الايطالي ولكن اليوفي يعيد بناء نفسه من جديد للسيطرة مرة اخرى على البطولات الايطالية والاوروبية ويمتلك الفريق لاعبين شباب يمكنهم لتحقيق الالقاب في المستقبل ولا يمكن ان نحكم عليهم هذا الموسم ولكنهم قدموا مستوى جيد رغم الضغوطات الكبيرة على اللاعبين .. ماسيمو أليجري مدرب رائع وقائد كبير ويطور نفسه باستمرار".

وتابع تصريحاته:" نابولي العام الماضي قدم اداء رائع وكان متفوقا في كل شئ والسبب الرئيسي في تراجع اداء نابولي هذا الموسم بسبب رحيل سباليتي لتدريب منتخب ايطاليا".

وأضاف:" تراجع نابولي المؤسف ايضا بسبب رحيل بعض لاعبيه ولكن جماهير نابولي لم يتخلوا ايضا عن الفريق رغم هذا التراجع في الموسم الحالي وهناك شيئا غريبا يحدث لفريق نابولي هذا الموسم".

وأختتم تصريحاته:" سباليتي سيقود منتخب ايطاليا بشكل جيد وفرصة الفريق جيدة بفضل امتلاكها لاعبين مميزين للعودة مرة اخرى لتصدر المشهد الكروي في اوروبا ، منتخبات ايطاليا وفرنسا وانجلترا ابرز المرشحين بجدارة للمنافسة على لقب يورو ٢٠٢٤ .. لكن حظ منتخب ايطاليا سئ وفقير مقارنة بالمنتخبين الآخرين".