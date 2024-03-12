برشلونة يضرب نابولي بثلاثية ويتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

حسم فريق برشلونة نتيجة مباراته أمام نابولي في المباراة التي جمعتهما على ملعب "كامب نو"، مساء اليوم الثلاثاء، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وفاز فريق برشلونة علي نابولي بنتيجة 3_2، ليتأهل بشكل رسمي الي نصف نهائي دوري ابطال اوروبا، بعدما كانت مباراة الذهاب التي أقيمت في دييجو أرماندو مارادونا ملعب نابولي قد انتهت بالتعادل 1-1.

وسجل هدف المباراة الأول اللاعب فيرمين لوبيز لفريق برشلونة في الدقيقة 15 من عمر المباراة، قبل ان يحرز جواو كانسيلو الهدف الثاني في الدقيقة 17.

وعاد فريق نابولي بتسجيل الهدف الاول للفريق عن طريق اللاعب أمير رحماني في الدقيقة 30 لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2_1 لأصحاب الأرض.

في الشوط الثاني أحرز فريق برشلونة الهدف الثالث عن طريق اللاعب روبرتو ليفاندوفسكي في الدقيقة 83 ليعزز تقدم الفريق الكتالوني.