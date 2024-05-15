باريس سان جيرمان يعرض 80 مليون يورو لضم نجم نابولي الإيطالي

كشفت مصادر صحفية ايطالية ان نادي باريس سان جيرمان يسعى لانهاء صفقة ضم المهاجم الجورجي كفيتشخيا كفارتسيخيليا نجم فريق نابولي الى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة .

وقالت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورتو الايطالية ان نادي باريس سان جيرمان الذي يرغب في تعويض صفقة انتقال كيليان مبابي الى ريال مدريد الاسباني في صفقة انتقال حر ولذلك فأن نادي العاصمة الفرنسية يرغب في التعاقد مع عدة صفقات سوبر في الهجوم خلال الفترة القليلة القادمة .

وقالت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورتو ان مسئولي نادي باريس سان جيرمان عرضوا بالفعل 80 مليون يورو للفوز بصفقة النجم الجورجي وهو الرقم الذي سبق وحددته ادارة باريس سان جيرمان لانهاء الصفقة وهو الذي يلقى رد فعل جيد من جانب أدارة نابولي الايطالي .

دخول باريس سان جيرمان في صفقة كفارتسيخيليا نجم نابولي ربما يعرقل صفقة انتقاله الى صفوف برشلونة وهو الانتقال الذي اكد النجم الجورجي اكثر من مرة في انه يرغب في اللعب في برشلونة حيث لم يستطيع برشلونة مجاراة باريس سان جيرمان بسبب الازمة المالية الكبيرة التي يمر بها النادي الكاتالوني .

يذكر ان تشافي هيرنانديز طلب تدعيم هجوم برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة وكان كفارتسيخيليا على رأس قائمة الاعبين الذي يسعى تشافي لضمهم الى برشلونة