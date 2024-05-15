اليوم.. ثلاث مباريات قوية في الدوري الممتاز

تقام ، اليوم الأربعاء ، 3 مواجهات في الجولة 23 لـ الدوري الممتاز تبدأ في الرابعة عصراً بمواجهة الداخلية وضيفه الجونة على ملعب (بتروسبورت) بالقاهرة.

ويستضيف بيراميدز منافسه سيراميكا كليوباترا على ملعب الدفاع الجوي في السابعة مساءً كما يلعب فاركو مع ضيفه بلدية المحلة على ملعب (حرس الحدود) بالإسكندرية بالتوقيت ذاته.

المواجهة الأبرز تتمثل في الصدام المثير بين بيراميدز وضيفه سيراميكا كليوباترا ، ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري بقيادة مدربه الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش برصيد 44 نقطة بينما يحتل سيراميكا المركز السابع برصيد 31 نقطة مع مدربه أيمن الرمادي.

ويعول بيراميدز على قدرات نجومه رمضان صبحي ومصطفى فتحي وإبراهيم عادل ووليد الكرتي في مواجهة سيراميكا بقيادة لاعبيه المميزين أحمد ريان ومحمد إبراهيم وأحمد قندوسي وأحمد بلحاج.

في الوقت الذي يخوض الداخلية أول اختبار تحت قيادة مدربه عيد مرازيق في مواجهة الجونة ويبحث فاركو عن مواصلة صحوته مع مدربه أحمد خطاب أمام البلدية.