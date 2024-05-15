أسعار العملات أمام الجنيه بالبنوك اليوم الأربعاء

ننشر أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 15-5-2024،ليسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري 46.85 جنيه للشراء، و46.94 جنيه للبيع، وسعر اليورو سجل 50.65 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

46.84 جنيه للشراء.

46.94 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

50.65 جنيه للشراء.

50.85 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

58.94 جنيه للشراء.

59.14 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

12.48 جنيه للشراء.

12.51 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

151.85 جنيه للشراء.

152.92 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

12.76 جنيه للشراء.

12.78 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

11.88 جنيه للشراء.

12.87 جنيه للبيع.

سجلت أسعار الدولار الأمريكي، تراجعًا مقابل العملات الأجنبية خلال تعاملات اليوم الأربعاء 15-5-2024، ليصل إلى أدنى مستوى في شهر مقابل اليورو، مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية مع ترقب المتعاملين لتقرير مهم حول التضخم في الولايات المتحدة يصدر في وقت لاحق اليوم ويمكن أن يحدد مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وارتفع الين قليلا أمام الدولار لكنه ظل قريبا من أدنى مستوى في أسبوعين إذ استمرت فجوة العائد بين السندات اليابانية ونظيراتها الأميركية في تشجيع بيع العملة اليابانية. وزاد اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.0826 دولار، وارتفع في وقت سابق إلى 1.0835 دولار للمرة الأولى منذ العاشر من أبريل. وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات منافسة ويتأثر بشدة بأداء اليورو، 0.11 بالمئة إلى 104.90، وهو أدنى مستوى في أسبوع ونصف الأسبوع.

ووفقا لاستطلاع لرويترز، من المتوقع أن يظهر تقرير سيصدر، اليوم، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3 على أساس شهري في أبريل مقابل الارتفاع 0.4 بالمئة في مارس.