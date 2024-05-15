السفير التركي يتفقد مراحل التشغيل في مصنع بيكو بالعاشر من رمضان

تفقد السفير التركي في مصر صالح موتلو شن، مصنع بيكو للأجهزة المنزلية، بمدينة العاشر من رمضان، واطلع على المراحل التجريبية للتشغيل، في إطار تعزيز النمو الاقتصادي والتبادل التجاري وزيادة الاستثمارات، بين مصر وتركيا، ورافق السفير خلال جولته بالمصنع، أوميت جونيل مدير عام بيكو مصر والمدير الإقليمي للشركة بشمال غرب أفريقيا، حيث تم استعراض أحدث التقنيات التي تعتمدها بيكو مصر في إنتاجها لضمان تطبيق أعلى معايير الجودة الإنتاجية.

وعبر السفير التركي في مصر صالح موتلو شن على سعادته برؤية أحد أقطاب الصناعة التركية والشركة الثانية عالميًا و الرائدة في أوروبا في مجال الأجهزة المنزلية مع 45 مصنعًا و22 علامة تجارية على مستوى العالم وهي تتوسع داخل الأسواق المصرية، مؤكدا على أن استثمارات بيكو في مصر تجسد عمق العلاقات بين البلدين وتؤكد حرصهما على تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما.

وأبدى أوميت جونيل مدير عام بيكو مصر والمدير الإقليمي للشركة بشمال غرب ـأفريقيا، سعادته بزيارة السيد صالح موتلو شن سفير تركيا بجمهورية مصر العربية، والتي تعكس حرص الحكومة التركية على دعم الشركات التركية في الخارج قائلا" نفتخر بما حققناه خلال السنوات العشر الماضية، ونؤكد على التزام الشركة بِرؤيتها في الابتكار والتميز، وعزمنا على الاستمرار في تطوير أعمالنا التوسعية في مصر، ودعم الاقتصاد الوطني، بما يعكس رؤية البلدين في تعزيز التعاون الاستثماري".

أضاف:" نثمن الدعم الكبير الذي حظينا به من الحكومة المصرية، وهو ما يدفعنا لمواصلة العمل على تحقيق استراتيجية الدولة المصرية في توطين الصناعة، وزيادة المكون المحلي لدفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر ".