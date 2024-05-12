رئيس لجنة الانضباط يكشف رد "فيفا" بشأن أزمة الشحات والشيبي

أوضح محمد شيرين، رئيس لجنة الانضباط رد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فيما يخض أزمة الثنائي حسين الشحات والمغربي محمد الشيبي.

وكان الشحات قد وجه صفعة للشيبي عقب انتهاء مباراة الأهلي أمام بيراميدز، مما جعل المغربي يتجه للقضاء المصري.

وتحدث محمد شيرين في تصريحات صحفية، حيث قال: "بالتأكيد، لا صحة لتقديم اللجنة استقالتها خلال الفترة الماضية، حيث أننا عقدنا اليوم الأحد جلسة في مقر اتحاد الكرة لمناقشة عدد من الملفات والقضايا".

وتابع: "نقلنا انعقاد الاجتماعات للجنة من مركز التعليم المدني لمقر اتحاد الكرة فيما هو قادم".

واختتم الشحات تصريحاته: "بالطبع، ليس صحيح البت في قضية الشيبي والشحات ولا زال الأمر تحت الدراسة بعد وصول رد من فيفا أكد فيه أنه شأن داخلي ولا علاقة لهم به".

الجدير بالذكر أن محكمة جنح مدينة نصر برئاسة المستشار محمد مبارك، قررت حجز قضية الشحات لاتهامه بالتعدي بالضرب على اللاعب المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز، للنطق بالحكم في جلسة الثلاثون من مايو الجاري.