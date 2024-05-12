عاجل
جوميز يعلن تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان
الأحد 12 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رئيس لجنة الانضباط يكشف رد "فيفا" بشأن أزمة الشحات والشيبي

الشيبي والشحات
الشيبي والشحات

أوضح محمد شيرين، رئيس لجنة الانضباط رد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فيما يخض أزمة الثنائي حسين الشحات والمغربي محمد الشيبي.

txt

لويس دياز يرد على أنباء مفاوضات برشلونة لضمه

وكان الشحات قد وجه صفعة للشيبي عقب انتهاء مباراة الأهلي أمام بيراميدز، مما جعل المغربي يتجه للقضاء المصري.

وتحدث محمد شيرين في تصريحات صحفية، حيث قال: "بالتأكيد، لا صحة لتقديم اللجنة استقالتها خلال الفترة الماضية، حيث أننا عقدنا اليوم الأحد جلسة في مقر اتحاد الكرة لمناقشة عدد من الملفات والقضايا".

وتابع: "نقلنا انعقاد الاجتماعات للجنة من مركز التعليم المدني لمقر اتحاد الكرة فيما هو قادم".

واختتم الشحات تصريحاته: "بالطبع، ليس صحيح البت في قضية الشيبي والشحات ولا زال الأمر تحت الدراسة بعد وصول رد من فيفا أكد فيه أنه شأن داخلي ولا علاقة لهم به".

الجدير بالذكر أن محكمة جنح مدينة نصر برئاسة المستشار محمد مبارك، قررت حجز قضية الشحات لاتهامه بالتعدي بالضرب على اللاعب المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز، للنطق بالحكم في جلسة الثلاثون من مايو الجاري.

مواد متعلقة

شرخ في القدم.. بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة كريم حافظ

بيراميدز يحد موعد عودة كريم حافظ للتدريبات

الجريدة الورقية