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الجمعة 10 مايو 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يستفسر من فيفا عن حقيقة مكافأة المشاركة في مونديال الأندية

بوابة الوفد الإلكترونية

كشف الإعلامى الرياضي محمد الليثى، عن  قرار منتظر من جانب مسئولي النادي الأهلي يقتضي بإرسال خطاب رسمي للإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل الإستفسار عن حقيقة الأنباء التي تتناثر في وسائل الإعلام العالمية بشأن مكافآت الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية عام 2025 بأمريكا بمشاركة 32 فريقًا.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية في العام المقبل مع ثلاثة فرق أخرى من أفريقيا هم الوداد المغربي وصن داونز والترجي التونسي.

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ويرغب الأهلي في معرفة حقيقة هذه المكافآت التي تحدثت تقارير كثيرة عنها ووصفتها بالخيالية ، حيث سيحصل كل فريق مشارك في البطولة على 9 ملايين دولار أمريكي، أي ما يوازي 430 مليون جنيه مصري.

وأوضح محمد الليثى خلال  تصريحات إذاعية عبر إذاعة أون تايم سبورت ا "حال تخطي دور المجموعات ترتفع إلى 15 مليون دولار، وتزيد بالتأهل للأدوار الإقصائية، على أن يحصل بطل كأس العالم للأندية على 40 مليون جنيه.

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