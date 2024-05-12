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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أمير توفيق يشارك في دبلومة «فيفا» لإدارة الأندية بـ«زيورخ»

أمير توفيق
أمير توفيق

يشارك أمير توفيق، المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، ومدير التعاقدات، في ‏النسخة الثالثة من دبلومة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لإدارة الأندية «FIFA ‎Diploma in Club» التي تبدأ محاضراتها الافتتاحية في زيورخ ‏بسويسرا خلال الأسبوع الأخير من شهر مايو الجاري، فيما تختتم فعاليات الدبلومة في أكتوبر 2025. ‏

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ويتواجد أمير توفيق، بدعم من النادي الذي يسعى دومًا إلى تطوير كوادره الإدارية، مع نخبة من كبار المديرين ‏التنفيذيين للأندية في جميع أنحاء العالم، لدبلومة «فيفا» التي تم تدشينها عام 2021 ‏وتستمر لمدة 18 شهرًا، وتهدف إلى تبادل المعرفة وتزويد المشاركين بأحدث المعارف ‏العلمية والرؤى التي تعزز نجاحاتهم مع المؤسسات التي يتنمون إليها.‏

وتجمع الدبلومة بين مجموعة من الشخصيات المؤثرة في جميع أنحاء العالم لتحليل ‏تجاربهم ومشاركتها، وتتضمن على عدة محاور من ضمنها «إدارات الأندية وإدارات ‏الملاعب والتمويل والتسويق والاتصالات والاستراتيجية الرياضية وأكاديميات الشباب ‏ومهارات القيادة والتفاوض والجوانب القانونية.‏
 

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