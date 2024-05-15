ضبط عامل في واقعة اتهامه بمقتل شاب بالشرقية

ضبطت الأجهزة الأمنية بالشرقية، عامل في مخبز بلدي؛ في واقعة اتهامه بقتل شاب بطلق ناري بالصدر في مشاجرة وقعت أحداثها بمدينة الزقازيق.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية، إشارة من مستشفى الأحرار التعليمى بالزقازيق، بوصول« محمد. و» 21 عاما، عامل دليفري، مقيم بنطاق قسم أول الزقازيق، جثة هامدة متأثرا بإصابته بطلق خرطوش بالصدر، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص تبين وقوع مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم «حميدو. م . ح» 25 عامًا، عامل في مخبز بادي، مقيم نطاق قسم أول الزقازيق، بسبب خلافات مالية على إصلاح دراجة نارية، وتطورت المشادة إلى مشاجرة أسفرت عن مقتل الأول على يد الثاني.

وبتقنين الإجراءات، تمكن ضباط قسم أول الزقازيق من ملاحقة المتهم فور ارتكابه الواقعة وضبطه، وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة، كما تم ضبط 3 من أصدقائه لقيامهم بمساعدته فى الفرار بواسطة «توكتوك» بعد ارتكابه الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حجز المتهم على ذمة التحقيقات، وقررت انتداب الطب الشرعى لمناظرة الجثمان للتشريح لبيان سبب الوفاة، وكيفية حدوثها ونوعية الأداة المستخدمة فى الجريمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها ومدى ضلوع كل متهم في الواقعة.

وفي سياق متصل، عاقبت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سعيد عابدين، وعضوية المستشار محمود عبدالرحمن منصور والمستشار أيمن حسين حمدان والمستشار مصطفى حسن محمود عشيش، وسكرتارية تامر العظيم، رجل خمسيني، بالسجن المؤبد، لإدانته بخطف وهتك عرض طفلة في وقائع القضية رقم 19448 لسنة 2023 جنايات أبوحماد والمقيدة برقم 3233 لسنة 2023 كلى جنوب الزقازيق.

والبداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية في شهر سبتمبر الماضي 2023، بلاغًا من « محمد. ج. م. ع» 37 عاما، دبلوم صنايع، مقيم إحدى قرى مركز أبو حماد، يتهم «جمال. ذ. م. ب» 55 عاما، مقيم بذات الناحية، بخطف نجلته «ريتاج» وهتك عرضها، مستغلا حداثة عمرها والتي لم تبلغ الـ 18 عاما.

وتوصلت التحريات، قيام المتهم بخطف الطفتلين «ريتاج. م. ج» و«أيه. ن .م»، مستغلًا حداثة عمرهما، وعدم إدراكهما لمقتضيات الأمور، بأن قام باصطحابهما إلى أحد الأراضى الزراعية، واهمًا الأولى بأنه صديق والدها، وهو في إنتظارها، وتمكن من أصحابهما إلى أحد الأراضي الزراعية غير المأهولة، قاصدًا من ذلك إقصائهما عن أعين ذويهما.

وأسند أمر الإحالة، قيام المتهم بهتك عرض المجنى عليهما مستغلا حداثة عمرها، والتي لم يبلغ سنها ١٨ عامًا، وذلك بالتهديد، واستطالت يده إلى أماكن عفتهما وتحسس اجسادهما مهدداً إياهما بالإيذاء، حال أن صدرت منهما ثمة استغاثة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وتم عرض الطفلين للخطر بأن تسبب فى تعرض أخلاقهم وصحتها للخطر مرتكباً، جريمته بما يهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها للمجني عليهما، على النحو المبين بالتحقيقات.

وعقب تقنين الإجراءات، ونفاذاً لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر المحضر الازم، وبالعرض على النيابة العامة، أحالت المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.