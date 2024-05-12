الأجهزة الامنية تحبط محاولة تهريب كميات كبيرة من الحشيش بالاسكندرية

سقط تشكيل عصابى فى قبضة الاجهزة الامنية اثناء قيامهم بمحاولة تهريب 16 كيلو حشيش ماركة " روشته النجاح " بقصد ترويجها على عملاءهم لطرحها بالاسواق للطلاب مستغلا موسم الامتحانات لايهام الطلاب بقدرتهم على التركيز.

كان قد تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام تشكيل عصابى له معلومات جنائية مسجله، بمزاولة نشاطهم الاجرامي تخصص فى الإتجار وترويج مخدر الحشيش على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة أول العامرية مسرحاً لمزاولة في ذلك ، لطرحها بالاسواق للطلاب .

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض عليهم ، وبالتفتيش عثر بحوزتهم علي 16,5 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

من جانب اخر تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط سيدة تدير اكاديمية وهمية للضيافة الجوية و علوم الطيران و تمنح من خلالها شهادات مزورة ، للنصب علي المواطنين . أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام ( إحدى السيدات - مقيمة بمحافظة الإسكندرية ) بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة أول الرمل بالإسكندرية وإتخاذه مقراً لممارسة نشاطها الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم منحهم دورات تعليمية فى مجال " الضيافة الجوية وعلوم الطيران " وشهادات دراسية "مزورة" وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل ببعض الشركات والمؤسسات.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها ، وبحوزتها (شهادات دراسية خالية البيانات وبأسماء أشخاص مختلفة – 3 أكلاشيه – كراسة شروط خالية البيانات معدة للإستخدام – عقد ضمان توظيف خالى البيانات ومعد للإستخدام - جهاز حاسب آلى "بفحصه تبين إحتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطها الإجرامى" .. جميعهم خاصين بالكيان التعليمى الوهمى المشار إليه ).

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