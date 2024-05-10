الاجهزة الامنية تكثف جهودها لكشف غموض حريق شركة الادوية بالاسكندرية

تكثف الاجهزة الامنية بالاسكندرية جهودها لكشف غموض حريق شركة الادوية والصناعات الكيماوية بمنطقة العوايد الدى اسفر عن احتراق الشركة مما تسبب فى خسائر فادحة ، وكانت قد انقدت العناية الالهية سكان شارع جميلة ابو حريد بحى المنتزة اول من الموت اثر نشوب حريق هائل بالشركة ، مما تسبب فى تطاير النيران وتصاعدها .

كان مامور قسم شرطة المنتزة اول قد تلقى اخطارا من ادارة شرطة النجدة يفيد ورد بلاغ بنشوب حريق داخل احد مصانع شركة الادوية ، دون حدوث اصابات ، انتقل على الفور رجال المباحث وقوات الحماية المدنية بمعداتها و 10 سيارات اطفاء اضافية مدعومة بسلم هيدروليكى للسيطرة على النيران وسيارات الاسعاف .

بالفحص والمعاينة المبدئية للحريق تبين أن الحريق اندلع فى مخزن بالطابق الثاني بالشركة على مساحة 30 متر ×100 متر.

وامتد ألسنة النيران للطابق الثالث بمبنى التغليف والتعبئة بالشركة على مساحة 30 متر ×100 متر، ما أسفر عن خسائر مادية.

كما تسبب الحريق في تصاعد ألسنة الدخان والنيران في محيط المنطقة بالكامل، فيما تواصل قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق وإخماد النيران ومنع امتداد النيران إلى باقي المباني المجاورة

وفى سياق متصل كانت قد شهدت منطقة الحرفيين في كرموز نشوب حريق داخل ورشة دوكو، مما أدى إلى التهامها بالكامل وإصابة شخص، وعلي الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

كان قد تلقى قسم شرطة كرموز من إدارة شرطة النجدة يفيد نشوب حريق بورشة دوكو بمدينة الحرفيين بجوار الموقف الجديد، وعلي الفورانتقل ضباط القسم رفقة قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحريق.

وتبين من المعاينة نشوب حريق بورشة دوكو سيارات على مساحة من سقف جمالون ملك المدعو "علي.ع.ف"، 50 عامًا، مقيم غيط العنب بمنطقة كرموز،و أسفر الحريق عن إصابة مالك الورشة بحروق في اليد، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والتهام النيران لمحتويات الورشة بالكامل وسيارة ملاكي ملك المدعو "ع.ص.ع".

وتمت السيطرة على النيران وإخماد الحريق، فيما تبين من المعاينة الأولية نشوب الحريق بسبب تسرب غاز مع وصول لهب مكشوف داخل الورشة ، تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة كرموز، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.