جماهير الاتحاد السعودي تهاجم جاياردو مدرب النمور لهذا السبب

بات الحديث عن رحيل الأرجنتيني مارسيلو جاياردو المدير الفني لنادي الاتحاد، والحملة الهجومية التى شنها الشارع الرياضي السعودي، وذلك بسبب النتائج السلبية التي حققها الفريق، تحت قيادته، خلال 5 أشهر فقط.

جاياردو منذ التعاقد معه في نوفمبر 2023، فشل في تحقيق أي إنجاز، حيث شهدت قيادته للفريق، خسائر وانتكاسات تاريخية، بداية من وداع كأس العالم للأندية من ربع النهائي، وكأس السوبر السعودي، ودوري أبطال آسيا، وكأس خادم الحرمين الشريفين، والابتعاد عن المربع الذهبي في جدول ترتيب الدوري السعودي، وما يترتب عليه، من غياب العميد عن بطولتي النخبة الآسيوية، وكأس السوبر في الموسم المقبل.





كشفت تقارير إعلامية عن مفاجأة مدوية، بطلها مساعد جاياردو، حيث تم الإعلان عن مفاوضات قادها مع عدة أندية يتولى مسئوليتها الفنية، وذلك قبل مواجهة الهلال في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

مفاوضات مساعد جاياردو مع أندية أوروبية، جاءت تحسبا لإقالته من تدريب الاتحاد، حال خسارته أمام الهلال للمرة السادسة على التوالي.

أكد فابريزو رومانو، الصحفي الموثوق في سوق الانتقالات، السبب وراء إقالة جاياردو من تدريب الاتحاد، نافيا أن يكون رحيله بسبب اتفاقه مع نادي آخر.

وأشار فابريزو إلى أن علاقة جاياردو مع إدارة الاتحاد، محطمة بالكامل، وهو الأمر الذي تسبب في انهيار أي محاولات لاستمراره.