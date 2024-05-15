ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات تراجع المخزونات الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء نتيجة توقعات بزيادة الطلب مع تراجع الدولار الأمريكي وتقرير أظهر انخفاض مخزونات الخام والبنزين الأمريكية في حين أن نشر بيانات التضخم قد يشير إلى توقعات اقتصادية أكثر دعما.. بحسب وكالة "رويترز".

فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت وبحلول الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، 51 سنتا بما يعادل 0.6 بالمئة إلى 82.89 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 55 سنتا، أو 0.7 بالمئة، إلى 78.57 دولارا للبرميل.

بينما انخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 3.104 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 10 مايو، وفقًا لمصادر السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم أمس.

وانخفضت مخزونات البنزين بمقدار 1.269 مليون برميل وارتفعت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 673 ألف برميل.

ومن المقرر أن تصدر الحكومة الأمريكية بيانات المخزونات في وقت لاحق يوم الأربعاء ومن المرجح أن تظهر أيضًا انخفاضًا في مخزونات الخام مع زيادة مصافي التكرير عملها لتلبية الطلب المتزايد على الوقود مع اقتراب ذروة موسم القيادة في الصيف.

وقال بنك ANZ للأبحاث في مذكرة له: "التوقعات بانخفاض آخر في مخزونات النفط الأمريكية من شأنها أن تدعم أسعار النفط".

ومن المقرر أيضًا صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي اليوم، ومن المفترض أن تعطي إشارة أوضح عما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، مما قد يحفز الاقتصاد ويعزز الطلب على الوقود.

وقالت تينا تنغ، محللة السوق المستقلة، إن أسعار النفط وجدت دعما أيضا من تراجع الدولار الأمريكي وإجراءات التحفيز من الصين، حيث يجعل ضعف العملة الأمريكية النفط المقوم بالدولار أرخص بالنسبة للمستثمرين الذين يحملون عملات أخرى.

وأشارت تنغ إلى خطط الصين لجمع تريليون يوان (138.39 مليار دولار) من سندات خزانة خاصة طويلة الأجل هذا الأسبوع لجمع الأموال لتحفيز القطاعات الرئيسية لاقتصادها المتعثر، وهو أكبر مستورد للنفط في العالم، وقالت:"مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي والبيانات الاقتصادية الصينية تعتبر أساسية لدفع أسعار النفط لبقية الأسبوع". وستصدر الصين بيانات النشاط الاقتصادي يوم الجمعة.

كما تلقت الأسعار الدعم من المخاوف بشأن إمدادات النفط الكندية، وهي مصدر رئيسي للولايات المتحدة، حيث يقترب حريق غابات كبير من فورت ماكموري، مركز صناعة الرمال النفطية في كندا التي تنتج 3.3 مليون برميل يوميا من النفط الخام، أو ثلثي إجمالي إنتاج البلاد.