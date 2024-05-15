شرب الحليب بالعسل الأبيض يمنع الإصابة بـ4 أمراض خطيرة

يحتل الحليب مع العسل مكانة خاصة في قلوب الكثيرين كمشروب مفضل، خاصةً عندما يتم تناوله قبل النوم.

فوائد مزج الحليب مع العسل

ووفقًا لما ذكره موقع "healthshots" الطبي، نستعرض إليك فيما يلي أبرز الفوائد الصحية التي يتمتع بها هذا الخليط..

تركيبة غنية بالمغذيات

يُعتبر الحليب مصدرًا جيدًا للكالسيوم والبروتين والفيتامينات والمعادن، بينما يحتوي العسل على مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الأساسية. عند مزجهما، يتكوَّن مشروب غني بالعناصر الغذائية الذي يدعم الصحة العامة والرفاهية.

تعزيز المناعة والهضم

يحتوي الحليب والعسل على خصائص تعزز المناعة، حيث يحتوي العسل على خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات، بينما يحتوي الحليب على جلوبيولين مناعي ومركبات تعزز المناعة، مما يجعل استهلاكهما معًا يساعد في تقوية جهاز المناعة وحماية الجسم من الأمراض. ويُعرف العسل بفوائده الهضمية، مما يساهم في تهدئة الجهاز الهضمي وشفائه، ويُسهِّل الحليب الهضم، مما يجعل تناولهما معًا مفيدًا للهضم وتخفيف الانزعاج الهضمي.

تحسين النوم

يُعتبر الحليب الدافئ والعسل علاجًا مشهورًا قبل النوم لتعزيز جودة النوم، حيث يحتوي الحليب على التربتوفان الذي يُساعد في تحفيز النوم، بينما يُساعد العسل في تنظيم إطلاق الميلاتونين، الذي يلعب دورًا في دورات النوم والاستيقاظ. ويمكن لهذا الشراب أن يساعد على الاسترخاء والنوم بشكل أفضل، وقد أظهرت دراسة أن شرب الحليب بالعسل مرتين يوميًا لمدة ثلاثة أيام يحسن جودة النوم.

دعم صحة العظام

يُعتبر الحليب مصدرًا جيدًا للكالسيوم، الذي يُساهم في الحفاظ على عظام قوية وصحية، ويحتوي العسل على معادن مثل المغنيسيوم والفوسفور التي تُساهم أيضًا في صحة العظام. وتشير الدراسات إلى أن تناول الحليب مع العسل بانتظام يمكن أن يساعد في دعم كثافة العظام ومنع هشاشة العظام، وأن العسل يُحمي العظام بفضل خصائصه المضادة للالتهابات، كما أن شرب الحليب يساهم في بناء كثافة المعادن في العظام، وفقًا لدراسة نشرت في مجلة "Nutrients".