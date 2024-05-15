من دون أدوية.. 5 حيل سحرية تحمي الأمعاء من أمراض خطيرة

يوصي الأطباء بأهمية العناية بصحة الأمعاء، لأنها تلعب دوراً حاسماً في تعزيز الهضم السليم، وامتصاص العناصر الغذائية الضرورية، وحماية الجسم من الأمراض الضارة، حسبما ذكر موقع ONLYMYHEALTH.

نصائح لحماية الأمعاء

يحتوي الجهاز الهضمي للإنسان على أكثر من 200 نوع من البكتيريا والفيروسات والفطريات، لذا من الضروري اتباع بعض النصائح لتحسين صحة الأمعاء:

تناول الألياف

الأطعمة الغنية بالألياف تعزز نمو وتنوع البكتيريا المفيدة في الأمعاء، لذا يجب تضمين الفواكه والخضروات والبقوليات والمكسرات والحبوب الكاملة في النظام الغذائي لضمان الحصول على كمية كافية من الألياف.

استخدام البروبيوتيك

يعمل البروبيوتيك على دعم البكتيريا النافعة في الأمعاء والحفاظ على توازنها، مما يسهم في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

إدارة التوتر

يؤثر التوتر والضغوط النفسية على صحة الأمعاء، لذا ينبغي الاهتمام بتناول الطعام بوعي وإدارة التوتر من خلال تقنيات مثل التأمل وتمارين التنفس العميق.

الحفاظ على الترطيب

شرب كميات كافية من الماء يسهم في دعم وظيفة الأمعاء وتحسين عملية الهضم.

تقليل تناول الأطعمة المعالجة

يفضل تقليل استهلاك الأطعمة المعالجة والمضافات الصناعية، والاعتماد بدلاً عن ذلك على الأطعمة الطبيعية الكاملة الغنية بالمغذيات.

باتباع هذه النصائح، يمكن تحسين صحة الأمعاء وتعزيز الصحة العامة للجسم.