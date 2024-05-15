تقتل القتيل وتمشي في جنازته.. لميس الحديدي تهاجم إسرائيل بسبب تصريحاتها ضد مصر

شنت الإعلامية لميس الحديدي، هجومًا حادًا على دولة الاحتلال الإسرائيلي بسبب تصريحات الخارجية الإسرائيلية التي تحمل مصر مسؤولية منع المساعدات الإنسانية لغزة.

وأضافت لميس الحديدي، خلال تقديم برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة ON، أن إسرائيل معتادة على الكذب والتضليل وتصريحات دولة الاحتلال هي أكبر عملية للي وتزييف الحقائق وتضليل تقوم به اسرائيل بدم بادر".

إسرائيل ينطبق عليها مثل تقتل القتيل وتمشي في جنازته

وتابعت لميس الحديدي: "قطاع غزة لم يبق منه شيئا وإسرائيل هي المسئولة عن تجويع أكثر من 2 مليون فلسطيني وتهجيرهم، وسخرت قائلة: "إسرائيل ينطبق عليها مثل تقتل القتيل وتمشي في جنازته وكأنها تعتقد أن عندنا هذيان أو فقدان ذاكرة".

وتابعت: “إسرائيل تمنع المساعدات من اليوم الأول وإعاقة لدخول المساعدات وهما اللي أعاقوا كل المنظمات الدولية والأممية من الوصول لغزة، وتصرفاتهم هذيان هي تريد أن تدك رفح وتحتل غزة ومعبر رفح بحجة أنها تبحث عن كتائب حماس وتحمل مصر نتيجة أفعالها وهو مشهد كوميديا سوداء”.

أكد السفير عاطف سيد الأهل، سفير مصر الأسبق في تل أبيب، أن إسرائيل في مرحلة فوران ومرحلة انتقام وتعيش فشل ذريع وليس هناك أي مسئول لديه القدرة على اتخاذ أي قرار، مؤكدًا أن الوحيد القادر على اتخاذ القرار بوقف الحرب في قطاع غزة هو رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو ولكن غير قادر بحكم وضعه الآن وجرائمه التي ارتكبها



وأوضح سفير مصر الأسبق في تل أبيب، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي ام سي"، المُذاع عبر شاشة "دي ام سي"، أن نتنياهو لديه قناعة أنه في حالة دخوله الانتخابات سيفوز وهي قناعته ومن الممكن أن يخرج من هذه الحرب من نصر مزيف بالقبض على أحد مسئولي حماس.



وأضاف سفير مصر الأسبق في تل أبيب من المفترض أن محور فيلادلفيا بالمنطقة "د" وقبل الدخول فيه لابد الاستئذان أولًا من مصر، موضحًا أنه جرى العرف في التعامل على أن مصر عندما تدخل أي جزء من المناطق لابد أن يكون هناك تنسيق، مشددًا على أنه من المفترض أن يكون في منطقة محور فيلادلفيا 3 كتائب إسرائيلية فقط.



وأشار سفير مصر الأسبق في تل أبيب إلى أن إسرائيل أخلت بالتزاماتها في هذا الأمر، مؤكدًا أنه يرى أن إسرائيل منذ الـ7 من أكتوبر حتى الآن أخلت بالعديد من الأمور، وإسرائيل أخلت بالعديد من الأمور فيما يتعلق بمصر، وبعد الحرب لابد يكون هناك جلسة عن الأخطاء التي حدثت في الحرب.