وزير الري: "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" مشروع قومي (فيديو)

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن نقص المياه يستدعي استيراد غذاء من الخارج أو وجود حل على أرض مصر، من خلال معالجة مياه الري من خلال مسار ناقل، وهذا الأمر يعمل منذ القيادات السابقة في الوزارة.

أهمية الحاجة لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في مصر

وأضاف وزير الموارد المائية والري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس” أنه قدم شرحاً وافياً عن أهمية الحاجة لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في مصر، موضحًا أن "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" مشروع قومي للدولة المصرية.

وأوضح وزير الموارد المائية والري أن تصريحاته بالأمس لم تكن مقارنة المشروع بالسد العالي ولم يتحدث في هذا الأمر، مؤكدًا أنه كان يتحدث عن حجم وضخامة المشروع، منوهًا بأن السد العالي مشروع كان حماية لمصر من الغرق والفيضان والجفاف، والمقارنة لم تخطر على باله.

وأشار إلى أنه أكثر شخص مغرم بالسد العالي وصنع فيلماً وثائقياً في مناسبة السد العالي وتم إرسالها لمدينة الإنتاج الإعلامي لتحويلها لديجيتال.

وتفقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، مشروع مستقبل مصر، حيث التقى العقيد الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والذى أعرب عن ترحيبه بزيارة السيد الوزير .

وتفقد الدكتور سويلم والعقيد الغنام المزرعة التابعة لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة الواقعة على طريق مصر اسكندرية الصحراوى بغرب الدلتا ، حيث أعرب الدكتور سويلم عن سعادته بما شاهده أثناء زيارة المزرعة ، والتي تُعد نموذجاً ناجحاً للتنمية الزراعية المعتمدة على التكنولوجيا الحديثة والمبتكرة ، بالإضافة لإعادة تدوير المخلفات بطريقة سليمة مما يحافظ على البيئة ويرفع من العائد الإقتصادى للزراعة ، مشيراً إلى أن التعاون بين جهاز مستقبل مصر والمركز القومي لبحوث المياه يهدف لتعظيم إنتاجية وحدة المياه .

يذكر أن مزرعة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة تقوم بزراعة محاصيل البطاطس وقصب السكر والفراولة والفاصوليا بإنتاجية مرتفعة ، حيث تتم الزراعة بتقنية "الزراعة الحيوية" بدون إستخدام أي كيماويات ، كما يتم إستخدام المخلفات الناتجة عن عملية الزراعة وإعادة تدويرها لإستخدامها في تسميد التربة الزراعية للحفاظ على البيئة وتقليل إستخدام الأسمدة الآزوتية ، كما يتم تجربة زراعة بعض المحاصيل بإستخدام مياه ذات ملوحة أعلى من المعتاد وقياس الإنتاجية المحصولية الناتجة عن كل محصول .