مهرجان كان 2024 يدين الاعتداءات الجنسية.. الدورة 77 تنتصر للمرأة

انطلقت فعاليات مهرجان كان السينمائي بدورته 77، مساء اليوم، وسط مشاركة كوكبة من نجوم الفن.

ويسلط المهرجان الضوء على وقع توالي الاتهامات بالاعتداء الجنسي في قطاع السينما الفرنسية.

ويحتل موضوع العنف الجنسي هذا العام موقعاً رئيسياً في النقاشات في عالم السينما.

يأتي هذا بعد 7 سنوات من انكشاف فضائح المنتج الأمريكي هارفي واينستين، وبعد 5 أشهر من إعلاء الممثلة الفرنسية جوديت غودريش الصوت ضد الاعتداءات الجنسية في السينما الفرنسية.

وستعرض الممثلة، التي اتهمت المخرجين الفرنسيين بونوا جاكو وجاك دويون باغتصابها في فترة مراهقتها، فيلماً قصيراً بعنوان Moi Aussi (أنا أيضا) تكريما للضحايا، وذلك يوم الأربعاء.

وأكد المندوب العام للمهرجان تييري فريمو لإذاعة "فرانس إنتر" العامة أن "جوديت غودريش تجعل من معركتها لفتة سينمائية وليست معركة شخصية".

ويشكّل هذا العرض محطة بارزة بدلالاتها، في وقت طالبت 100 شخصية، بينهم ممثلات شهيرات من أمثال إيزابيل أدجاني وإيمانويل بيار وجولييت بينوش، بقانون شامل ضد العنف الجنسي في فرنسا.

وجاء في المقالة التي نشرتها الشخصيات المئة عبر موقع صحيفة "لوموند" الإلكتروني: "لقد كشف رفعنا الصوت في إطار حركة (مي تو) عن حقيقة يكتنفها الإنكار: العنف على أساس النوع الاجتماعي أو الجنسي هو أمر منهجي، وليس استثنائيا. ولكن من يستمع إلينا حقاً؟".

وفيما لم تكن أي من الشخصيات المدعوة موضع اتهامات علنية، فقد اتهمت تسع نساء، معظمهن لم يكشفن عن هويتهنّ، المنتج الفرنسي آلان سارد الذي أنتج أفلاماً لبرتران تافيرنييه أو جان لوك غودار، باغتصابهن أو الاعتداء عليهنّ جنسيا، على ما ذكرت مجلة "إيل" الإثنين.

لكن مهرجان كان وموقع "ميديابارت" الاستقصائي نفيا شائعات تُتداول باستمرار عن وجود "قائمة" من الشخصيات السينمائية المتورطة في هذا النوع من الوقائع.

ويمنح المهرجان السعفة الذهبية الفخرية للنجمة ميريل ستريب البالغة 74 عاماً، وهي من أشهر الممثلات في تاريخ هوليوود، وفي رصيدها ثلاث جوائز أوسكار من 21 ترشيحاً.

وتزخر مسيرتها المهنية بالكثير من الأعمال الناجحة، بينها "ذي دير هانتر" "The Deer Hunter" و"آوت أوف أفريكا" "Out of Africa" و"كرايمر فرسس كرايمر" "Kramer vs Kramer"، فضلا عن أفلام محببة للعائلات مثل "ذي ديفل ويرز برادا" "The Devil Wears Prada" و"ماما ميا!" "Mamma Mia!".

ويطل على السجادة الحمراء أيضاً نجوم فيلم الافتتاح "لو دوزييم أكت" "Le deuxième acte" للمخرج كانتان دوبيو، والذي يُطرح في الوقت نفسه في صالات السينما، وهم الفرنسيون ليا سيدو ولوي غاريل وفنسان لاندون ورافاييل كينار.