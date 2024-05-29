موعد مباراة المقاولون العرب والترسانة اليوم في كأس مصر

يستعد فريق المقاولون العرب لاستقبال ضيفه الترسانة في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب استاد المقاولون العرب ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وتستكمل اليوم منافسات دور الـ32 من البطولة، والتي بدأ فعالياتها أمس، حيث يسعى ذئاب الجبل لاقتناص بطاقة التأهل على حساب الترسانة الذي سيكون منافسًا قويًا له.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قناة أون تايم سبورتس الرياضية والحاصلة على حقوق نقل الكأس.

وفي تمام الساعة 8:00 مساءً سيلتقي فريق طلائع الجيش ضد بورفؤاد على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكري لحساب الجولة نفسها.

بينما تأجلت مباراة الأهلي والألومنيوم والتي كان من المقرر إقامتها اليوم في الثامنة مساءً على استاد السلام، بسبب خوض الأهلي مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت الماضي واستعداده لمواجهة فاركو غدًا الجمعة في الدوري.