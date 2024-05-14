مهرجان كان السينمائي 2024| أفلام مصرية من قلب المجتمع في الدورة 77

تشارك مصر في فعاليات الدورة 77 من مهرجان كان السينمائي، التي تنطلق فعالياته الليلة وتستمر حتى 25 مايو الجاري، وسط حضور كوكبة ضخمة من نجوم الفن والترفيه حول العالم .

مشاركة مصرية بفيلم “شرق 12”

تشارك مصر بفيلم "شرق 12" ضمن برنامج "نصف شهر المخرجين" من إخراج هالة القوصي، تدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا السوداء في عالم مغلق خارج الزمن حيث يتم تسليط الضوء على حب السلطة والسيطرة على الاخرين، وتأثير فقدان الأم منذ الصغر، ويشارك ببطولته كلًا من الفنان أحمد كمال، الفنانة منحة البطراوي، الفنانة فايزة شامة، والفنان عمر رزيق.

"رفعت عيني إلى السماء"- مصر- مسابقة "أسبوع النقاد"

يشارك الفيلم المصري "رفعت عيني إلى السماء" ضمن مسابقة "أسبوع النقاد" والموازي للمسابقة الرسمية للأفلام الروائية الأولى والثانية، للمخرجة ندى رياض وأيمن الأمير.

وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الفتيات يقررن تأسيس فرقة مسرحية مستوحاة من الفلكلور الشعبي الصعيدي وتقديم عروضها بشوارع قريتهن الصغيرة لتسليط الضوء على القضايا منها الزواج المبكر والعنف الأسري وتعليم الفتيات، وحصل الفيلم على دعم صندوق البحر الأحمر السينمائي.

تقام فعاليات مهرجان كان السينمائي 2024 بقصر المهرجانات في شارع لاكروازيت على سواحل خليج كان في فرنسا، ويشارك في المسابقة الرسمية هذا العام 22 فيلمًا يتنافسون على جائزة السعفة الذهبية.

ومن المقرر أن تمنح اللجنة جائزة السعفة الذهبية لأحد الأفلام الـ 22 المشاركة في المسابقة الرسمية، وذلك بعد فيلم "Anatomy of a Fall" لجاستين تريت، الذي قدمته لجنة روبن أوستلوند في دورة عام 2023.

ومن المقرر أن تعلن لجنة التحكيم عن الفائزين في 25 من مايو المقبل بالتزامن مع حفل الختام الفائزين يوم السبت الموافق 25 مايو المقبل في حفل الختام، الذي سيتم بثه مباشرة على شاشات تلفزيون فرانس تلفزيون في فرنسا وعلى شبكة بروت دوليًا.

وكان مهرجان كان السينمائي أعلن عن فيلم افتتاح الدورة السابعة والسبعين، وهو الفيلم الكوميدي "الفصل الثاني Le Deuxième Acte" أحدث أعمال المخرج الفرنسي كوينتن دوبيو.

تدور الأحداث حول فلورنس، امرأة تريد تقديم دافيد، الرجل الذي تعشقه لوالدها جيوم. لكن المشكلة الوحيدة أن دافيد ليس معجب بها ويريد أن يدفعها لحب صديقه ويلي. تلتقي الشخصيات الأربع في مطعم في مكان ناء لتتفاعل مع بعضها.

"الفصل الثاني" هو الفيلم الطويل الرابع عشر للمخرج كوينتن دوبيو، صاحب السينما الخاصة التي تقوم على كوميديا عبثية يظهر فيها الممثلون بصورة مختلفة عن المعتاد. ويشارك في بطولته ليا سيدو وفينسان ليندون ولوي جاريل ورافايل كينار.

كشف مهرجان كان السينمائي، في بيانٍ رسمي، عن أسماء الأفلام التى تم اختيارها في دورته القادمة 77، وتمت مناقشتها في مؤتمر صحفي. برئاسة كل من من تييري فريمو، وإيريس كنوبلوخ، على أن تقام الدورة الـ 77 من مهرجان كان السينمائى الدولى خلال الفترة بين 14 و25 مايو المقبل.

سيتسلم المخرج والكاتب والمنتج الأسطوري جورج لوكاس جائزة (Palme d'Or) الشرفية خلال ختام للدورة الـ77 لمهرجان كان السينمائي، وصرح لوكاس عن تكريمه من قبل المهرجان: "مهرجان كان السينمائي دائمًا يحتل مكانة خاصة في قلبي، كنت قد فوجئت عندما تم اختيار فيلمي الأول، THX-1138، ليتم عرضه ضمن برنامج جديد للمخرجين المبتدئين الذى يُدعى (الأسبوع الإخراجي)، ومنذ ذلك الحين، عدت إلى المهرجان في العديد من المناسبات بصفتي كاتبًا، ومخرجًا، ومنتجًا، وأشعر بالفخر الحقيقي لهذا التقدير الخاص الذي يعني الكثير لي".