رئيس "المصرية للاتصالات": الإنترنت في مصر لم يتأثر بانقطاع الكابلات بالبحر الأحمر

أكد المهندس محمد نصر، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، أنه يطمئن المواطنين بأنه ليس هناك تأثير على حركة الإنترنت في مصر بأي انقطاعات في البحر الأحمر، لأن حركة الإنترنت في مصر تتم عن طريق الكابلات البحرية بين مصر وأوروبا، والانقطاعات في البحر الأحمر لا تؤثر على الكابلات البحرية التي تصل لمصر.

انقطاع لكابلات الإنترنت في البحر الأحمر

وشدد "نصر"، خلال مداخلة عبر "زووم"، مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، على أن المنطقة التي بها انقطاع لكابلات الإنترنت في البحر الأحمر هي منطقة جنوب السعودية وشمال جيبوتي، مشددًا على أن الحركة من أول السعودية لمصر هي موجودة والكابلات تحمل الحركة بداية من السعودية لأوروبا، الخدمة داخل مصر تعمل بالفعل من المحطات في البحر الأحمر والمتوسط والكابلات البحرية تحمل حركة.

وأشار إلى أن الكابلات عاملة وتحمل بيانات والحركة القادمة من السعودية موجودة، والحركة التي تكون متأثرة هي الكابلات القادمة من جنوب جيبوتي لدول أسيا وجنوب أفريقيا، مؤكدًا أن "هلب" المراكب أكبر سبب في انقطاع الكابلات البحرية وهو العامل الأهم، وجميع المشغلين يعملوا على تأمين الحركة من خلال عدد من الكابلات، ويتم عمل مناورة على الكابلات والنقل على كابلات بديلة.

وشدد على أن مصر لديها موقع متميز في العالم وتمتلك أكثر من 12 مسار للكابلات ويتم تدارك أعمال انقطاع الكابلات البحرية بشكل سريع، موضحًا أن تم تشجيع الصناعة لزيادة الكابلات البحرية التي تنقل الحركة، منوهًا بأن لدينا مسارات معددة للكابلات البحرية ونستطيع احتواء أي انقطاع مفاجئ.