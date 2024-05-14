Meta يشجعك على استخدام سماعات الرأس VR على متن الطائرة

تعتمد تجربتك أثناء القيام بالرحلة على العديد من العوامل العشوائية، بما في ذلك من يجلس بجانبك. لدى زميلك في المقعد العديد من الطرق لإزعاجك - لقد عشتها، ولسنا بحاجة إلى تذكيرك كيف - ولكن الآن هناك خيار جديد تمامًا. أعلنت شركة Meta عن ميزة جديدة تسمى Travel Mode لسماعات الرأس Quest 2 و 3 التي تتيح للأشخاص استخدام الأجهزة أثناء وجودهم على متن الطائرة.

تدعي Meta أنها "قامت بضبط" خوارزمياتها خصيصًا، بحيث تظل التجربة مستقرة، حتى لو قمت بتوجيهها خارج النافذة. يمكن للمستخدمين تجربة وضع السفر بأنفسهم من خلال زيارة قسم الميزات التجريبية في الإعدادات. ويمكنهم تشغيل الميزة وإيقافها بسرعة في إعدادات سريعة ويجب أيضًا أن يحصلوا على مطالبة لتنشيطها أثناء السفر على بعض شركات الطيران - على الرغم من أن Meta لا تحدد أي منها.

بشكل عام، إذا كان شخص ما يسافر على متن رحلة بها شبكة Wi-Fi، فيمكنه الوصول إلى وسائل الترفيه مثل الأفلام والألعاب والرسائل، ولكن كما تشير صورة Meta، فمن المؤكد أنه يمكن أن ينتقل إلى مساحة الشخص التالي (أو على الأقل يعني يلوح رفاق المقعد بأذرعهم في كل مكان، ومع ذلك، تتعاون Meta أيضًا مع Lufthansa لتقديم سماعات رأس Quest 3 مع محتوى مخصص وترفيه على أجنحة درجة رجال الأعمال لرحلات محددة، كالعادة، فإن الحصول على أي مساحة مخصصة على متن الطائرة يكلف الكثير من المال.

ومن المثير للاهتمام أن Meta قررت تقديم وضع السفر على الطائرات وليس شيئًا أكثر استقرارًا، لكنها تخطط لتوسيع الميزة لتشمل القطارات ووسائل النقل الأخرى.