ميتا تعمل على سماعات رأس مزودة بكاميرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي

ليس سرًا أن شركة ميتا Meta حريصة على إثبات نفسها كشركة تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي، وربما تتطلع إلى مشروع أجهزة جديد لمساعدتها على تحقيق ذلك.

الشركة في المراحل الأولى من "استكشاف" تصميمات سماعات الرأس التي تدعم الذكاء الاصطناعي، وفقًا لتقرير جديد في The Information.

ويقال إن الشركة تطلق عليها اسم "Camerabuds"، لأن سماعات الرأس أو سماعات الأذن (تدرس الشركة كلا التصميمين) ستحتوي على كاميرتين موجهتين للخارج ستكونان قادرين على اكتشاف البيئة المحيطة بمرتديها وتشغيل ميزات الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي.

وبهذه الطريقة، يبدو الأمر مشابهًا لما فعلته الشركة باستخدام ميزات الذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط في نظاراتها الذكية.

في الوقت الحالي، ليس من الواضح ما إذا كان مثل هذا المشروع سيمضي قدمًا بالفعل ولم تستجب Meta على الفور لطلب التعليق.

يقال إن مارك زوكربيرج "شاهد العديد من التصميمات المحتملة للجهاز" لكنه لم يكن "راضيًا" عن أي منها حتى الآن.

داخليًا، هناك أيضًا مخاوف هندسية، مثل المشكلات المتعلقة بعمر البطارية والحرارة، بالإضافة إلى عدد لا يحصى من مشكلات الخصوصية التي تأتي مع الأجهزة القابلة للارتداء المزودة بالكاميرا.

يمكن أيضًا أن يشكل الأشخاص ذوو الشعر الطويل تحديًا محتملاً لأن أقفالهم ستحجب رؤية الكاميرات.

كما تشير المعلومات، تتمتع Meta بسجل مختلط إلى حد ما عندما يتعلق الأمر بمشاريع الأجهزة. لقد أوقفت مجموعتها من مكبرات الصوت الذكية، التي تسمى Portal، في عام 2022 وألغت ساعة ذكية مزوّدة بالكاميرا ترددت شائعات عنها منذ فترة طويلة. لكن الإصدار الأحدث من النظارات الذكية التي تحمل علامة Ray-Ban، والتي تتميز بميزة Meta AI، لاقت استحسانًا أكبر.

لم تكشف الشركة عن عدد الأزواج التي تم بيعها، لكن زوكربيرج قال إن هناك "طلبًا مرتفعًا" وأن النظارات شهدت مشاركة أفضل وأكثر استدامة من ظلال الجيل الأول.

إن وضع Meta AI في قطعة أخرى من الأجهزة سيكون أيضًا متوافقًا إلى حد كبير مع طموحات الشركة للتنافس مع شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة الأخرى. في حين أن الأجهزة الخاصة بالذكاء الاصطناعي مثل Rabbit’s R1 وHumane’s AI Pin كانت مخيبة للآمال حتى الآن، فمن المحتمل أن تأمل Meta أن يكون وضع أحدث ميزات الذكاء الاصطناعي في جهاز اعتاد الناس على ارتدائه بالفعل، مثل سماعات الرأس، أمرًا أسهل في البيع.