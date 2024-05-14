رودريجو وفينيسيوس يقودان تشكيل ريال مدريد أمام ديبورتيفو ألافيس

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد التشكيل الأساسي لمواجهة ديبورتيفو ألافيس، ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

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حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: ناتشو - ميليتاو - ميندي - كارفاخال.

خط الوسط: كامافينجا - كروس - فالفيردي - بيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو - فينيسيوس جونيور.

دكة بدلاء الملكي ..

كيبا - لونين - مودريتش - خوسيلو - لوكاس فاسكيز - سيبايوس - فران جارسيا - إبراهيم دياز - روديجير - أردا جولر - ماريو مارتن.

ويحتل ريال مدريد المركز الأول في سلم ترتيب الدوري الإسباني برصيد 90 نقطة، فيما يأتي ديبورتيفو ألافيس بالمركز الحادي عشر برصيد 42 نقطة.