عاجل
عاجل.. "الديمقراطيون" يحشدون لإفشال مشروع قانون يجبر "بايدن" على إرسال أسلحة لإسرائيل
الثلاثاء 14 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلى يستأنف تدريباته استعدادًا لمباراة الترجي بنهائي دوري الأبطال

بوابة الوفد الإلكترونية

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي السبت ‏القادم في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏

إقرأ أيضًا..

txt

نهائي أفريقيا .. بيبو وسمير عدلي يتوجهان إلى تونس لترتيب استقبال بعثة الأهلي

وعاد الفريق لمواصلة تدريباته بعد حصول اللاعبين على راحة أمس، وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني في إطار ‏الاستعداد للمباراة.‏

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران لشرح العديد من الجوانب الخاصة بالتجهيز لمباراة الترجي التي تقام على استاد ‏حمادي العقربي برادس.‏

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل الانتقال إلى التدريبات التخصصية والخططية، فيما ‏أدى الحراس تدريبات متنوعة بقيادة ميشيل يانكون.‏

ويترأس الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، بعثة الفريق المتجهة إلى تونس مساء غدٍ الأربعاء؛ لمواجهة الترجي في ذهاب الدور ‏النهائي لدوري الأبطال.‏

وحرص الكابتن محمود الخطيب على الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بسفر الفريق والإقامة وملاعب التدريب، وتوفير أفضل ‏الأجواء للجهاز الفني واللاعبين.

مواد متعلقة

مصطفى شلبى يعود إلى تدريبات الزمالك

سيف الجزيري ينتظم فى تدريبات الزمالك

علي معلول يؤدي جلسة في الجيم بسبب نزلة برد

المقاولون يواصل تدريباته في معسكر الإسماعيلية والصفقات الجديدة تنتظم في المران

بعثة الأهلي تغادر فندق الإقامة لخوض مباراة حتا الإماراتي

لاعبو الأهلي يحتفلون بعيد ميلاد ميشيل يانكون

المقاولون العرب يواصل تدريباته على فترتين واجتماعات مكثفة لـ عودة مع الجهاز واللاعبين

الأهلي يتجه لملعب مواجهة الأخدود السعودي في الإمارات
الجريدة الورقية