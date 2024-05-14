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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نهائي أفريقيا .. بيبو وسمير عدلي يتوجهان إلى تونس لترتيب استقبال بعثة الأهلي

خالد بيبو
خالد بيبو

يطير خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي إلى تونس برفقة سمير عدلي المدير الإداري خلال ساعات، للترتيب لاستقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم. 
 

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السبت المقبل .. الأهلي ضيفًا على الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا


ويأتي سفر الكابتن خالد بيبو إلى تونس من أجل إنهاء كافة الترتيبات الخاصة بوصول البعثة والإجراءات المتعلقة بالإقامة ‏والانتقالات وملعب التدريب، وذلك قبل مواجهة الترجي في ذهاب الدور النهائي لدوري الأبطال المحدد له السبت المقبل. 
وتتوجه بعثة الفريق الأول لكرة القدم برئاسة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، إلى تونس مساء غد الأربعاء.

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