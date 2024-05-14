على خطى المطاعم.. اصنعي سلطة الكولسلو اللذيذة

سلطة الكولسلو من السلطات المفضلة لدى الجميع ويزداد الطلب عليها في المطاعم، فتحتوي على المايونيز الذي يضيف نكهة مميزة للسلطة، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها على خطى المطاعم.

سلطة الكولسلو

طريقة عمل سلطة الكولسلو

المقادير

- الملفوف : 1 حبة (صغير الحجم / مقطع)

- الجزر : 3 حبات (مبشور)

- الذرة : علبة

- المايونيز : نصف كوب

- سكر : 5 ملاعق كبيرة

- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

لعمل سلطة الكولسلو .. أضيفي الجزر المبشور على الملفوف، والذرة، وقلبي المكونات حتى تختلط.

رشي 2 ملعقة كبيرة من السكر، وملعقة صغيرة من الملح وقلبي.

أضيفي المايونيز وحركي.

صبي عصير ملعقة كبيرة من الليمون وقلبي.

قدمي السلطة باردة.

فوائد تناول الجزر

يبطئ الشيخوخة

حيث يعمل البيتا كاروتين المتوافر بدرجة عالية في الجزر كمضاد للأكسدة للخلايا التالفة التي تنتج من عملية الأيض. وبذلك، يبطئ الجزر الشيخوخة.

يعزز صحة البشرة

يحمي الفيتامين A والمواد المضادة للأكسدة البشرة من أضرار أشعة الشمس، ويمنع ظهور التجاعيد المبكرة وحب الشباب وتصبغ البشرة وتفاوت لونها وعيوب أخرى. كما أنّ النقص في الفيتامين A يسبّب جفاف البشرة والشعر والأظافر. وبالإضافة إلى تناوله نيئاً أو مسلوقاً، يستخدم الجزر كقناع للوجه، إذ يخلط الجزر المبشور مع قليل من العسل ويفرد على الوجه، فنحصل على علاج غير مكلف ومفيد.

يساعد في منع الإصابة بالعدوى

من المعروف أنّ الجزر أفضل علاج لمنع الإصابة بالعدوى، فالفيتامينات المختلفة التي يوفرها تقوي مناعة الجسم.

يحارب أمراض القلب

تشير الدراسات إلى أنّ الوجبات الغذائية الغنية بالكاروتينات مرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب. إذ إنّ الجزر لا يحتوي فقط على البيتا كاروتين إنّما أيضاً على الألفا كاروتين والليوتين، وهي مضادات أكسدة تقلل من نسبة الكوليسترول بالدم وتقلل من خطر الإصابة بالسكتة القلبية.

فوائد تناول الملفوف “الكرنب”

1- فقدان الوزن

يساعد تناول الملفوف -مع ممارسة التمارين الرياضية- في تخفيف الوزن لأنه من الخضر الغنية بالألياف، ويساعدك على أكل كمية أقل والشعور بالشبع.

2- تعزيز الطاقة في الجسم

إن الشعور بالتعب والكسل طوال الوقت قد يجعل المرء لا يقوم بأنشطته اليومية بشكل عادي، لذلك من شأن تناول الملفوف أن يساعد على تعزيز طاقتك؛ نظرا لأنه يحتوي على من المغنيسيوم والحديد، اللذين يساعدان على التخلص من التعب.

3- صحة الأمعاء

إن وجود بعض المشاكل في الأمعاء يؤدي إلى الإصابة بالإسهال والتعب المستمر، لذلك من المستحسن إضافة الملفوف إلى نظامك الغذائي لكونه غنيا بالألياف.

4- تقليل أعراض نزلات البرد

يعد الملفوف من المنتجات التي يمكن أن تساعد في التخفيف من حدة نزلات البرد والتعامل معها لاحتوائه على فيتامين سي، الذي يرى البعض أنه قد يساعد في تخفيف أعراض نزلات البرد.

5- تخفيض مستوى الكوليسترول

يمثل ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم مشكلة خطيرة. وفي الوقت الراهن، يعاني كثير من الأشخاص من السمنة بسبب اتباع نظام غذائي غير صحي، مما قد يؤدي إلى الوفاة بسبب أمراض القلب.

ولتخفيض نسبة الكوليسترول في الدم، يوصى بتغيير النظام الغذائي عن طريق تناول أغذية صحية قليلة السعرات وغنية بالألياف الغذائية، مثل الملفوف.

6- تعزيز حاسة البصر

يحتوي الملفوف على العديد من العناصر الغذائية الأخرى مثل اللوتين وزياكسانثين، المعروفة بقدرتها على تقليل خطر الإصابة بالضمور البقعي وإعتام عدسة العين.