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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الخارجية يبحث مع نظيره السوري سُبل حلحلة الأزمة السورية

بوابة الوفد الإلكترونية

التقى سامح شكري، وزير الخارجية، مع نظيره السوري الدكتور فيصل المقداد، على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية بالمنامة.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء شهد تشاورا متواصلا لتعزيز العلاقات الثنائية، وتبادل للرؤى حول سبل حلحلة الأزمة السورية وإنهاء معاناة الشعب السوري الشقيق.

وزير الخارجية يلتقي بنظيره الأردني على هامش الاجتماع الوزاري للإعداد للقمة العربية 

كما التقى وزير الخارجية سامح شكرى، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي على هامش الاجتماع الوزاري للإعداد للقمة العربية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد على حسابه بموقع "إكس": "التعاون والتنسيق الوثيق يظل السمة الأساسية المميزة للعلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين على مختلف الأصعدة، وفي صدارتها القضية الفلسطينية وإنهاء الحرب على غزة".

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