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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

عصام السقا ينضم لأسرة فيلم "ري ستارت" بطولة تامر حسني

عصام السقا وتامر
عصام السقا وتامر حسني

انضم الفنان عصام السقا لأبطال فيلم الفنان تامر حسني الجديد والذي يحمل عنوان "ري ستارت"، المقرر عرضه في موسم أفلام صيف 2024، كما أعلن نجم الجيل عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

نشر تامر حسني منشوراً، معلقاً: "فريق الفيلم كل يوم بيكتمل نورت الفيلم يا عصام يا حبيبي نورتوا الفيلم يا احلى فريق بقيادة المخرجه ساره وفيق و بالمناسبه دي هقولكم خبر حصري اول يوم تصوير للفيلم بكرا ان شاء الله دعواتكم".

 

عصام السقا وتامر حسني

 

وتابع تامر حسني حديثه، قائلاً: "نداء عاجل للفنانه هنا الزاهد و الفنان باسم سمره و الفنان محمد ثروت ناموا بدري عشان التصوير بدري اوي و انا مستنيكوا هناك من دلوقتي  يارب يا مسهل ".

 

أبطال فيلم ري ستارت

وفيلم "ري ستارت" من بطولة تامر حسني وهنا الزاهد وباسم السمرة وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق."

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