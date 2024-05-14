15 بحث تطبيقي في مؤتمر الدراسات العليا بتجارة قناة السويس

نظمت كلية التجارة جامعة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، مؤتمرها العلمي الخامس للدراسات العليا والبحوث التطبيقية تحت عنوان : " آفاق وتحديات البحث العلمي في ظل التطورات المتلاحقة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي" بمشاركة 15 بحث تطبيقي .



وتناولت محاور المؤتمر في مجال المحاسبية والمالية آثار وتحديات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على الممارسات المحاسبية وجودة التقارير المالية.والعلاقة بين تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتعزيز الرقابة الداخلية بالمنشأة.و تأثير استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة.و تأثير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على جودة المراحل المتكاملة لعملية المراجعة الخارجية.

أما المحاور الإدارية للمؤتمر فتضمنت التحديات الإدارية في تطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.وتأثير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على تحسين العملية التشغيلية وإدارة السلاسل اللوجستية.و تأثير تطبيقات ذكاء الأعمال على إدارة الموارد البشرية.

واستراتيجيات إدارة التغيير اللازمة لتبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في المؤسسات.

وعن المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية فتتناول موضوعات السياسات العامة والتحديات الأخلاقية المرتبطة بتطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.و التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية المرتبطة باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.وأثر استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على العلاقات والنزاعات الدولية.

و آفاق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد واقتصاديات الدول.و تأثيرات استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على سوق العمل والتوظيف والابتكار.و أثر استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جاء المؤتمر تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبإشراف الدكتورة سلوى فراج عميد كلية التجارة، وبإشراف تنفيذي الدكتور أشرف غالي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.



نسق للمؤتمر - الدكتور باسم المغربي مقرر المؤتمر، والدكتورة يسر علي عزام رئيس لجنة التنظيم.

حضر المؤتمر الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا الأسبق



وأكد الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة في كلمته على أهمية عقد المؤتمرات العلمية لثقل مهارات الباحثين و تبادل الأفكار العلمية و القرب من الأساتذة و اعضاء هيئة التدريس والاستفادة من خبراتهم