وفاء الكيلانى عن زوجها: "مكملين لآخر العمر".. سبب تغُير ملامحها

كشفت الإعلامية “وفاء الكيلاني" عن سبب تغُير ملامح وجهها في ظهورها الأخير في جلسة تصوير جديدة، بعد أن طاردتها شائعات عمليات التجميل.

وفاء الكيلانى تكشف سبب تغير ملامحها:

قالت وفاء الكيلاني خلال لقائها مع برنامج "ET بالعربي" على هامش فعاليات منتدى الإعلام العربي.: " شكلي كان متغير بسبب الماكيير الشاطر في المكياج، ولسه معملتش عمليات تجميل قريب إن شاء الله".

وتابعت وفاء الكيلاني: عادي ممكن أقول إني عملت جفن عيني مش مشكلة يعني، ما بقيناش في زمن إن الواحد لو عمل حاجة هتبقى مصيبة.

كشفت وفاء الكيلاني أن غيابها عن الشاشات قد يطول كون البرامج التي تعرض عليها لا ترضيها وقالت: "الحقيقة حاليا مفيش حاجة لسه المعروض عليا لا يرتقي باللي أنا عايزاه بكل صراحة، مستنية شوية".

💬”في اليومين دول أتفرغ لولادي وزوجي ومبسوطة أوي..“



♨️وفاء الكيلاني ترد على شائعات طلاقها من تيم حسن وجدل عمليات التجميل بعد ظهورها في جلسة تصوير مؤخراً ..وتكشف عن رأيها بالبطلات في أعمال تيم الجديدة 👈 https://t.co/Q0a7JCUAiK@ELKILANYWAFAA pic.twitter.com/NcPta8mvLd — ET بالعربي (@ETbilArabi) May 31, 2024

وكانت وفاء الكيلاني ظهرت في فيديو من كواليس جلسة التصوير نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام” بملامح وجه مختلفة و"لوك" جديد وشعر طويل.

وظهرت وفاء الكيلاني ترتدي فستان أسود طويل بشق جانبي كشف عن ساقها وفتحة من الظهر، ووردة بيضاء كبيرة تزين منطقة الوسط.

واهتم بإطلالة وفاء الكيلاني في جلسة التصوير، ستايلست خليل زين، وتصفيف شعر حسن برجي ومكياج داني كامل.

وفاء الكيلانى ترد على شائعات انفصالها:

كشفت “وفاء الكيلاني” في لقاء آخر لها مع قناة "الفجيرة" على هامش حضورها منتدى الإعلام العربي عن شائعات انفصالها: "مفيش رد إحنا الرد أن حياتنا الخاصة خاصة بينا، الحمد لله ربنا يخليهولي وميحرمنيش منه وبإذن الله إحنا مكملين لآخر العمر".

أضافت: "برضيه بكل الطرق لكن مش هدعي إني اتعلمت الأكلات السورية أنا مش شاطرة في المطبخ لكن بحاول على قد ما أقدر".

يشار إلى أن وفاء الكيلاني وتيم حسن تزوجا في مايو 2017، وكثيرا ما تنتشر عنهما أخبار حول انفصالهما لكن دائما ما يخرجان لنفيها.

يذكر أن وفاء الكيلاني تغيب عن جمهورها منذ فترة، وكان آخر برامجها "السيرة" وعرض عبر قناة dmc واستضافت خلاله عدد كبير من النجوم منهم إلهام شاهين ومحمود حميدة وحسين فهمي وهاني شاكر وكريم عبد العزيز وسهير رمزي وسمية الألفي وفيفي عبده وغيرهم من الفنانين.