من فرنسا: الدجاج بالصوص الأبيض

تفضل بعض الأمهات تحضير أشهر الوجبات الأساسية من المطابخ العالمية والشهيرة لتجلب المطبخ العالمي الي مائدة أسرتها وتسعدهم بأفضل مذاق على الإطلاق.

وتحتل الدجاج مكانة خاصة عند الكبار والصغار لسهولة تحضيرها ومذاقها الطيب وفوائدها المتعدده واليوم نقدم لكٍ طريقة تحضير من فرنسا طريقة تحضير الدجاج بالصوص الأبيض لتحضيري أفضل مذاق على الأطلاق.

المقادير

- صدر الدجاج : نصف كيلو (مخلية من العظم)

- كريمة الطبخ : 2 كوب

- الثوم : فصّان (مهروس)

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- مرق دجاج : 1 مكعب

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : رشّة

- الماء : نصف كوب

طريقة التحضير

نظفي الدجاج واغسليه، ثم يُجفف جيداً من الماء الزائد.

في مقلاة غير لاصقة على النار، ذوبي الزبدة، وحمري الدجاج في المقلاة لمدة دقيقتين من كل جانب حتى يأخذ الدجاج اللون الذهبي.

ارفعي الدجاج من المقلاة، وضعيه في طبق جانبي.

في نفس المقلاة، حمري الثوم مع مكعب مرق الدجاج المذوب في نصف كوب ماء.

أضيفي كريمة الطهي، ونكهي بالملح، والفلفل الأسود، واتركي الكريمة لحين الغليان.

أعيدي الدجاج للمقلاة، وخففي حرارة النار لهادئة، وغطي المقلاة حتى يتسبك الدجاج بالكريمة وينضج.

اسكبي الدجاج في طبق للتقديم، وزيني بأوراق من الريحان الطازجة بحسب الرغبة.