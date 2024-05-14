الثلاثاء 14 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أحمد سليمان ينسحب من اجتماع الكاف بسبب دعوات نهائي الكونفدرالية

أحمد سليمان
أحمد سليمان

انسحب أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، من اجتماع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف ومعه شريف منير حسن رئيس العلاقات العامة بالنادي اعتراضهما علي تمسك الكاف بالحصول على 50% من دعوات نهائي الكونفدرالية.

txt

لاعب الزمالك الأسبق يوجه رسالة إلى حسام حسن بشأن تصريحاته

txt

نجم الزمالك السابق : على الأهلي القيام بهذا الأمر لحل أزمة الشحات والشيبي

ويعقد الكاف حاليا اجتماع تنسقي مع مسئولي الزمالك للترتيب بشأن نهائي الكونفدرالية .

ويريد الكاف الحصول على 50% من دعوات مباراة نهائي الكونفدرالية والزمالك يري أن هذه نسبه مبالغ فيها ولذلك انسحب أحمد سليمان من اجتماع الكاف ومعه شريف منير حسن.

يحضر من الزمالك أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك و عبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي ووليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة بخلاف مسئولي النادي الأهلي للترتيب بشأن نهائي دوري أبطال أفريقيا

الجريدة الورقية