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الثلاثاء 14 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نجم الزمالك السابق : على الأهلي القيام بهذا الأمر لحل أزمة الشحات والشيبي

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد أحمد دويدار، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أنه على الأهلي توجيه وفد رسمي من النادي برئاسة محمود الخطيب، من أجل تقديم الاعتذار لمحمد الشيبي، لاعب الفريق، في أزمته مع حسين الشحات، لاعب الأحمر.

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وقال أحمد دويدار في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كان على اتحاد الكرة بمعاقبة حسين الشحات بإيقافه 10 مباريات على الأقل، وحينها كانت ستنتهي الأزمة".
وأضاف: "في مثل هذه المواقف، يجب توجه وفد من الأهلي برئاسة محمود الخطيب ومعهم حسين الشحات إلى نادي بيراميدز للاعتذار لمحمد الشيبي".
وتابع: "يجب على الأب أن يحمي ابنه، ماذا فعل الأهلي لمعاقبة حسين الشحات؟ هل قام بخصم أموال فقط؟ من شيم الكبار أن يعتذر الأهلي بأكمله إلى بيراميدز ومحمد الشيبي".
وأتم أحمد دويدار تصريحاته قائلًا: "الاعتذار من شيم الكبار، والبعد عن الكبرياء.. محمد الشيبي يتعرض لأمور خارج الملعب صعبة، وهناك من يرفض دخوله للكافيهات".

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