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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

لاعب الزمالك الأسبق يوجه رسالة إلى حسام حسن بشأن تصريحاته

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد أكرم عبدالمجيد نجم الزمالك وبلدية المحلة السابق، أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر عليه ترك "عباءة لاعب الكرة السابق"، وأن يدرك جيدًا أنه أصبح مديرًا فنيًا للمنتخب، مشيرا إلى أن تاريخه لا يمكن أحد أن ينكره في المستطيل الأخضر، لكن الوضع مختلف حاليًا.

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وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "هناك لاعبين مصريين في الخارج أيضًا، ونتمنى أن يسير حسام حسن على درب حسن شحاتة والجوهري وكل من سبقوه، والأمور في يديه حاليًا ونتمنى أن يركز في عمله خلال المرحلة المقبلة من أجل قيادة المنتخب للصعود لكاس العالم".

وأضاف: "يجب على لاعبي الزمالك من الآن الاستعداد لمواجهة الإياب أمام نهضة بركان، وأن يحضروا نفسهم معنويا ونفسيا، لأن اللقاء القادم لن يكون سهلا ويحتاج استعداد قوي".

وأكمل: "عناصر دفاع الزمالك سيتم الاعتماد على نفس الأسماء في الاياب، مع وجود سامسون في الهجوم ايضا، ولابد من الحرص جيدًا من عدم استقبال أي هدف".

وواصل: "هناك لاعبين جيدين في الزمالك من الممكن الاعتماد عليهم في استغلال الكرات العرضية، وعلى رأسهم سيف الجزيري".

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