سياحة الإسماعيلية: مهرجان الربيع شهد إقبالا واسعا من داخل وخارج المحافظة (فيديو)

قال أشرف سليمان، مدير عام السياحة بمحافظة الإسماعيلية، إن محافظة الإسماعلية تشتهر بالخضرة والنباتات والزهور في مصر، مؤكدا على ضرورة وجود مهرجان خاص بها يعتمد على النباتات والزهور في موسم الربيع.

مهرجان الربيع من أقدم المهرجانات التي تقيم على الصعيد السياحي في الإسماعلية

وأضافت «سليمان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن مهرجان الربيع من أقدم المهرجانات التي تقيم على الصعيد السياحي في الإسماعلية، إذ يعود تاريخه لعام 1985، الأمر الذي يؤكد أن محافظة الأسماعلية تهتم بالربيع والزهور.

المهرجان يمثل شئ أساسي لأهالي محافظة الإسماعيلية

وتابع أن هذا المهرجان يمثل شئ أساسي لأهالي محافظة الإسماعيلية، وهذا العام يشهد توافد جماهيري أكثر من المتوقع، مشيرا إلى أن هذا التوافد أضاف نوعا من البهجة والسرور على المهرجان، لافتا إلى أن المهرجان لم يشمل أهالي محافظة الأسماعيلية فقط، بل ضم رحلات خارجية للأشخاض الذين يحبون حضور هذا النوع من المهرجان بالمحافظات القريبة.

وأشار إلى أن جرى إقامة المهرجان بالأمس في تمام الساعة الـ5 عصراً، بأحد أهم شوارع الأسماعيلية، وهو شارع محمد علي، موضحا أن جميع الفعاليات كانت أضفى عليها الزهور والنباتات، وموكب لأميرات الفراولة.

واكنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، استعدت لتنظيم الدورة الـ90 من معرض زهور الربيع، ويستمر لمدة شهر بمقر المتحف الزراعي بالدقي.

وقال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، إن معرض زهور الربيع هو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، والذي تقيمه وزارة الزراعة، لافتًا أنه يعد حدثًا ثقافيًا اقتصاديًا متميزًا يحرص على زيارته المواطنون، خصوصًا المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق.

وأضاف عزوز أن المعرض يقام تحت رعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، لافتًا أن شعار المعرض هذا العام "100 مليون شجرة"، وسيتم توفير جميع أنواع شتلات الأشجار "الخشبية، الزينة، والمثمرة" بسعر التكلفة.

ومن ناحيته، قال المهندس محمود عطا، رئيس الادارة المركزية للبساتين بالوزارة: “إن العارضين يقومون بتجهيز الأجنحة الخاصة بهم لعرض منتجاتهم”، مشيرًا إلى أن العمل يجرى على قدم وساق استعدادًا لافتتاح المعرض.

وأوضح أنه ما زال الباب مفتوحًا أمام العارضين للاشتراك في معرض زهور الربيع، ويتم تلقي الطلبات يوميًا بمقر إدارة المتحف الزراعي بالدقي.

يذكر أن معرض زهور الربيع يشارك فيه كل منتجي الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل وشركات اللاند سكيب ونظم الري الحديث، وكذلك يضم مستلزمات الإنتاج الزراعي، فضلًا عن منافذ بيع السلع الغذائية الخاصة بوزارة الزراعة.