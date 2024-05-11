للوقاية من حساسية الربيع.. أفضل ٨ نصائح سحرية لتطهير المنزل والعيش بأمان

حساسية الربيع، هذا العدو الخفي، يمكن أن تنشأ من مصادر متعددة مثل عث الغبار وحيوانات اليفة والعفن وحبوب اللقاح، وتزداد تلك المشاكل في فصل الربيع. لكن إدارة هذه المصادر أمر بالغ الأهمية لتحسين جودة الهواء والحفاظ على صحة الجهاز التنفسي.

كيف تحمي نفسك من حساسية الربيع داخل المنزل؟

وفقًا لما ذكره موقع "Healthline" الطبي، إليك فيما يلي بعض النصائح البسيطة للوقاية من حساسية الربيع داخل المنزل..

حساسية الربيع

1- التنظيف الدوري

يجب تنظيف الأسطح والسجاد والمفروشات بانتظام لاستخدام مكانس كهربائية مزودة بفلاتر لاصطياد مسببات حساسية الربيع، ومسح الغبار بقطعة قماش مبللة لتجنب تعلق المسببات في الهواء.

2- غسل الفراش بانتظام

يجب غسل الملاءات وأغطية الوسائد والبطانيات بالماء الساخن أسبوعيًا للقضاء على عث الغبار وإزالة المسببات.

3- تقليل الفوضى

تقليل الأشياء غير الضرورية في المنزل يقلل من مكان إخفاء الغبار والعفن ووبر الحيوانات.

4- رعاية الحيوانات الأليفة

قد تساهم الحيوانات الأليفة في زيادة الحساسية بسبب وبرها ولعابها، لذا يجب استحمامها بانتظام وتنظيفها بشكل جيد.

حساسية الربيع

5- إصلاح الشقوق والتسريبات

يجب إصلاح الشقوق حول النوافذ والأبواب والجدران لمنع دخول المسببات الخارجية.

6- منع التدخين داخل المنزل

يجب أن يكون المنزل مكانًا خاليًا من التدخين لتجنب زيادة التهيج وتفاقم حساسية الربيع.

7- غسل الألعاب المحشوة

يجب غسل الألعاب المحشوة بانتظام للتخلص من الغبار ووبر الحيوانات الموجودة بها.

8- استخدام منتجات التنظيف الطبيعية

يفضل استخدام منتجات التنظيف الطبيعية لتجنب التهيج وتفاقم الأعراض.

باتباع هذه النصائح البسيطة، يمكن للأفراد الحفاظ على جودة الهواء في منازلهم والتقليل من أعراض حساسية الربيع التي قد تؤثر على صحتهم بشكل عام.

على صعيد آخر، وجدت الدراسات أن الإفطار الصحي لمرضى السكر يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم أثناء الصيام ويخفض متوسط هذه المستويات خلال اليوم، مما يجعل تخطي الإفطار يؤثر سلباً على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار.

يوصي الأطباء بتناول وجبة إفطار تحتوي على كمية كبيرة من الدهون وكمية معتدلة من البروتين بدلاً من تناول أي شيء آخر، حيث تظهر الأبحاث أن هذا النوع من الإفطار قليل الكربوهيدرات يعتبر أفضل لمرضى السكر.

بالإضافة إلى العوامل الجسمية والوراثية، يلعب النظام الغذائي الصحي دوراً كبيراً في تنظيم مستويات السكر في الدم، لذا يُنصح بتناول وجبة الإفطار بعناية خاصة.

وفقاً لتوصيات الاطباء، يجب أن تحتوي وجبة الإفطار لمرضى السكر على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات ونسبة عالية من الدهون الصحية والألياف والبروتين، مما يساعد في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم وتوفير الطاقة خلال اليوم.

يُشير الاطباء إلى أن تناول وجبة فطور صحية يمكن أن يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم ويساهم في منع ارتفاعها لاحقاً في اليوم، ما يؤكد أهمية الإفطار في تحكم السكر لدى مرضى السكر.

من جهة أخرى، يحذر الأطباء من تأثير تجاهل وجبة الإفطار على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار، لذا ينبغي على مرضى السكر التركيز على تناول وجبة إفطار غنية بالدهون ومعتدلة البروتين للحفاظ على صحتهم.