رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يجتمع برؤساء لجان الشهادة الإعدادية

اجتمع الدكتورعبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، صباح اليوم الثلاثاء، برؤساء ووكلاء لجان الشهادة الإعدادية وشهادات القراءات (الدور الأول)، بحضور سلامة القط، مدير التعليم الإعدادي، والدكتور أحمد طه، مدير التعليم الخاص والقائم بعمل مدير التعليم النوعي والوافدين، و إسماعيل العوامي، مدير الامتحانات.

وأكد رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية، على أهمية التواصل المستمر مع غرف عمليات الامتحانات، وطالب وكلاء اللجان ، بأهمية المحافظة على الانضباط والهدوء والنظام داخل اللجان من اليوم الأول، والالتزام بتعليمات قطاع المعاهد الأزهرية، بدايةً من دخول الطلاب للجان وحتى خروجهم.

من جانبه، أوضح سلامة القط، مدير التعليم الإعدادي، أن جميع اللجان قد تم تزويدها بالأعداد اللازمة من الأعضاء، بما يتناسب مع أعداد وظروف كل لجنة، كما حرصت المنطقة على مراعاة أصحاب الأعذار، ومن لديهم موانع قانونية عند التوزيع.

وصرح إسماعيل العوامي، مدير الامتحانات، أنه تم إنهاء كافة الاستعدادات لبدء امتحانات الشهادات للفصل الدراسي، والتي ستنطلق غدًا الأربعاء، حيث تم تسليم جميع اللجان مستلزماتها وأدوات اللجان.

وفي نفس السياق، ذكر الدكتور أحمد طه، أنه لا فرق في الامتحانات بين التعليم الحكومي والخاص، وأن المنطقة قد جهزت لجان شهادات القراءات بما يحقق نجاح العملية الامتحانية، كما أن المنطقة تحرص على التواصل بشكل مستمر مع الطلاب الوافدين ومتابعتهم أثناء الامتحان.

وأفاد محمد سعد، مدير الأمن، وعادل حجر، من أمن المنطقة، أنه تم مراجعة مقار اللجان قبل تسليمها للاطمئنان على تأمين اللجان، وتم التواصل مع الداخلية لتأمين مقار اللجان، وتم توفير أعضاء الأمن والنوبتجية بكل لجنة، وسوف يتم عمل زيارات ليلية مفاجأة لهذه المقار للتأكد من انضباط العمل بها.