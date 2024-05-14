ارتفاع أسعار الذهب وعيار ٢١ سجل ٣١٥٠ جنيها

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات امس الثلاثاء، مع ارتفاع محدود للأوقية بالبورصة العالمية، وسط ترقب الأسواق صدور بيانات مهمة الأسبوع الجاري.

قال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات امس ومقارنة بختام تعاملات اول أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3105 جنيهات، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنحو 7 دولارات لتسجل الأوقية نحو 2445 دولارًا.

وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3549 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2661 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2070 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 24840 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بالأسواق المحلية بقيمة 30 جنيهًا خلال تعاملات اول أمس الإثنين، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3130 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3100 جنيه، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بقيمة 22 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2360 دولار، واختتمت التعاملات عند مستوى 2338 دولارًا.

أوضح، إمبابي، أن التكهنات بتأجيل خفض أسعار الفائدة أدت لمزيد من الضغط على أسعار الذهب، لكن التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، عززت من أرباحه، باعتباره الملاذ الآمن، لاسيما مع ارتفاع مشتريات البنوك المركزية والتي عززت من الطلب في إطار رغبة كثير منها في التخلي جزئيًا عن الدولار، لاسيما مع ارتفاع معدلات التضخم بالاقتصاد الأمريكي.

أضاف، أن البيانات الاقتصادية الأخيرة أدت إلى تقلص التوقعات بتأجيل خطط الفيدرالي الأمريكي، بخفض أسعار الفائدة، حيث عززت بيانات تقرير الوظائف السلبية الصادرة يوم الجمعة الماضي، إلى ارتفاع أسعار الذهب ليختتم تعاملات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 2.6 %، وقدره نحو 59 دولارًا.

ولفت، إلى أن أسعار الذهب بالبورصة العالمية لامست أعلى مستوى لها في 10مايو الجاري عند 2378 دولارًا، ومن ثم فإن أي بيانات اقتصادية سلبية، قد تدفع الذهب إلى مستوى 2430 دولارًا ثم 2500 دولار.