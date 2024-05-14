الأسهم الأوروبية تستقر قبل بيانات التضخم الأميركية

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية، استقرارًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 14-5-2024، إذ يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأميركية المهمة وتعليقات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بينما قفز سهم شركة دليفري هيرو بفضل بيع شركة فودباندا التابعة لها في تايوان إلى أوبر.

وظل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مستقرا حتى الساعة 0717 بتوقيت غرينتش.

ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأميركية وإدلاء باول بتعليقات، الثلاثاء، قبل أن تصدر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين غدا الأربعاء، وذلك في وقت يحاول فيه المستثمرون تقييم توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض أسعار الفائدة. وقفز سهم دليفري هيرو 20 بالمئة بعد أن أعلنت شركة أوبر عن صفقة بقيمة 1.25 مليار دولار للاستحواذ على فودباندا في تايوان وشراء أسهم جديدة في الشركة الألمانية.

وزاد سهم مجموعة ألكون السويسرية للعناية بالعيون تسعة بالمئة بعد أرباح الربع الأول، كما صعد سهم سونوفا هولدينج لصناعة أدوات السمع ستة بالمئة بعد التوقعات بتسارع النمو في 2024.

وانخفض سهم رينميتال 5.5 بالمئة بعدما خالفت شركة تصنيع الأسلحة الألمانية التوقعات بشأن مبيعات وأرباح الربع الأول.

وهبط سهم شركة برنتاج الألمانية لتوزيع الكيماويات 7.8 بالمئة بعدما خفضت توقعاتها لأرباح العام بأكمله بعد اخفاقها في تحقيق تقديرات الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في الربع الأول.

مؤشرات البورصة المصرية

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 1.2 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 25484 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 30945 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 10969 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 5495 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 7897 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 2.95% ليصل إلى مستوى 6738 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: ديجيتايز للاستثمار والتقنية، والخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، وأسمنت سيناء، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري.