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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

البورصة تواصل خسائرها وتفقد 8 مليارات جنيه في مستهل التعاملات

تداولات البورصة
تداولات البورصة

واصلت مؤشرات البورصة في مستهل جلسة تعاملات اليوم الثلاثاء تراجعاتها الحادة بصورة جماعية، وخسر رأس المال السوقي للأسهم  8 مليارات جنيه، ووصل إلى مستوى 1.695.2 تريليون جنيه.

هبط مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 25221 نقطة.

انخفض مؤشر إيجي أكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.41%. 

 

تراجع مؤشر إيجي أكس 100 الأوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي أكس 30 وإيجي أكس 70 بنسبة 0.43%.

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