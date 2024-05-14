البورصة تواصل خسائرها وتفقد 8 مليارات جنيه في مستهل التعاملات

واصلت مؤشرات البورصة في مستهل جلسة تعاملات اليوم الثلاثاء تراجعاتها الحادة بصورة جماعية، وخسر رأس المال السوقي للأسهم 8 مليارات جنيه، ووصل إلى مستوى 1.695.2 تريليون جنيه.

هبط مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 25221 نقطة.

انخفض مؤشر إيجي أكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.41%.

تراجع مؤشر إيجي أكس 100 الأوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي أكس 30 وإيجي أكس 70 بنسبة 0.43%.