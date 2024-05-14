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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كيكي سيتين: إسبانيا مرشحة لحصد اليورو.. وميسي الأفضل في التاريخ

كيكي سيتين
كيكي سيتين

رشح كيكي سيتين مدرب برشلونة الأسبق، منتخبات ألمانيا وإسبانيا وإنجلترا للتتويج ببطولة كأس أمم أوروبا المقبلة ، والتي تنطلق في الصيف المقبل وتستضيفها ألمانيا على ملاعبها.

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أضاف كيكي سيتين في تصريحات تلفزيونية: منتخبات ألمانيا واسبانيا وانجلترا وفرنسا قوية للغاية وتمتلك امكانيات كبيرة ولها تاريخ كبير والابرز للمنافسة على لقب يورو 2024.

وتابع: لكن أثق ان يقدم منتخب اسبانيا اداء جيدا في البطولة ويتوج بكأس أمم أوروبا هذا العام.

وواصل: يعجبني كثيرا أداء رودري نجم مانشستر سيتي الذي يقدم مستوى كبير ويسجل الاهداف ويلعب في نفس المركز الذي كنت ألعب فيه.. ليونيل ميسي هو افضل لاعب على مر التاريخ.

وأضاف: لقد قدم مهارات كبيرة داخل الملعب وهو موهبة استثنائية تمتع بالثبات في تقديم الاداء وقدم اشياء عظيمة في تاريخ الكرة وايضا مارادونا و يوهان كرويف.
 

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