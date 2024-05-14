الثلاثاء 14 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كيكي سيتين: الريال استحق التتويج بالليجا وهذه حقيقة محاولاتي لضم صلاح لبرشلونة

صلاح
صلاح

أثنى كيكي سيتين المدير الفنى الأسبق لفريق برشلونة، بأداء ريال مدريد بعد تتويجه بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم، مضيفا أن برشلونة لم يحاول التعاقد مع صلاح نجم ليفربول عندما كان يقود البارسا.

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قال كيكي سيتين في تصريحات تلفزيونية: ريال مدريد فريق مذهل واستثنائي وبمر بأفضل فتراته في الوقت الحالي وهو احد افضل الاندية بالعالم حاليا وهو على الارجح سيحقق لقب دوري الابطال هذا الموسم بعد فوزه بلقب الدوري الاسباني، في ظل المعنويات المرتفعه للاعبية.

وتابع: خصوصا بعد تخطيه عقبة مانشستر سيتي و بايرن ميونخ في الادوار الاقصائية بدوري ابطال اوروبا هذا الموسم.
 

صلاح

وواصل: حينما توليت تدريب فريق برشلونة لم تحدث اي مفاوضات مع ادارة النادي او نية للتعاقد مع محمد صلاح لكنه بالفعل لاعب كبير واستثنائي.
 

كيليان مبابي
 

وأشار: كيليان مبابي لاعب شباب وسيساهم في تقديم اضافة كبيرة حال انتقاله لفريق ريال مدريد وسينسجم سريعا مع الفريق نظرا لما يمتلكه من امكانيات كبيرة كلاعب وهو من افضل اللاعبين في العالم بالوقت الحالى وسيتطور بشكل أكبر.

وواصل: بالنسبة لي تجربتى مع منتخب غينيا الاستوائية كانت الأمور الامور كانت رغم تطور الكرة في افريقيا لكن في السنوات الاخيرة هذا المنتخب توقف قليلا عن التطور ولكن هناك لاعبين يمتلكون قدرات هائلة لكن يعانون من مشكلة في فهم الامور الخططية التي قد تطور من مستواهم داخل الملعب.
 

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